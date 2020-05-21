Bayram festivali

Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV), düzenli maaşı ve sosyal güvencesi olmayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla online festival düzenliyor. #EvdeKalMüzikleKal konserleri, 24–25-26 Mayıs akşamları 20:00-22:00 saatleri arasında YouTube Türkiye #EvdeKal ve NetD Müzik YouTube kanallarından canlı yayınlanacak. 70 SANATÇI BİR ARADA

Festival; Nükhet Duru’dan Orhan Gencebay’a, Sertab Erener’den Nazan Öncel’e 70 sanatçıyı bir araya getirecek. Müzikseverler bu etkinliği ücretsiz izlerken, sponsor kurumlardan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi müzisyenlere destek olunacak.