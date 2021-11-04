Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefat etti!

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29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hastanede yaşamını yitirmişti.

Henüz 28 yaşında hayatını kaybedip, sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcının annesi Hatice Akarsu'dan bugün üzücü bir haber geldi.

Pankreas kanseri teşhisi konulan ve teşhisten dört ay sonra ameliyat olan Hatice Akarsu, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı.



Hatice Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



Hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Hatice Akarsu’nun acı haberini yeğeni sosyal medya sayfasından duyurdu:

Günlerdir iyi haber bekledik ama oğlunun özlemi ağır bastı be Hala.. Kocaman sarılın birbirinize.. Mekanınız Cennet olsun.. Sizi çok özleyeceğim, özleyeceğiz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimelerim düğümlendi, içimde ki acının tarifi yok.

Günlerdir iyi haber bekleyen ve mesajlarıyla aramalarıyla bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz.

Gözden Kaçmasın Doğum gününde kaza yapmıştı… Barış Akarsu unutulmadı Haberi görüntüle