Banu Zorlu sokak hayvanlarını unutmadı

Karantina günlerinde sokak hayvanlarını unutmayan ünlü şarkıcı onlar için parka mama bıraktı.

Karantina günlerini evde geçirdiğini belirten Zorlu, yeni dizi projesinin de salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Şarkıcı, “Karantina günlerini kiminle geçirmek istersiniz” sorusuna ise “Ben kimseyle geçiremezdim. Brad Pitt olsa almayayım yani. Zaten DM’den gelen evlilik tekliflerinden sıkıldım” diye yanıt verdi.