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Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Banu Zorlu sokak hayvanlarını unutmadı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Banu Zorlu sokak hayvanlarını unutmadı
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Banu Zorlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Karantina günlerinde sokak hayvanlarını unutmayan ünlü şarkıcı onlar için parka mama bıraktı.

Karantina günlerini evde geçirdiğini belirten Zorlu, yeni dizi projesinin de salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Şarkıcı, “Karantina günlerini kiminle geçirmek istersiniz” sorusuna ise “Ben kimseyle geçiremezdim. Brad Pitt olsa almayayım yani. Zaten DM’den gelen evlilik tekliflerinden sıkıldım” diye yanıt verdi. 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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