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Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

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#İki Devlet Bir Millet Etkinliği#Bakü#Mehmet Üstündağ
Bakü’de güçler ve kalpler birleşti
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:31

“İki devlet bir millet etkinliği” kapsamında iş ve cemiyet hayatının önde gelenleri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları Bakü’ye gitti.

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Şehitleri Anma Günü sebebiyle yapılan dostluk ziyaretine ben de katıldım. AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın’ın da katıldığı gezide öncelikle Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı’yı makamında ziyaret ettik.

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Monik İpekel - Meri İstiroti - Cihat Bağcı - Sare Aydın

Bu ziyaretin ardından Monik İpekel, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burcu Kösem ve Azerbaycanlı sanatçı Nigar Abbasbeyli ev sahipliğinde Bakü Şehitliği’ni gezdik.

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Nuray Marçak - Nuran Koçdur - İlknur Silahtaroğlu

İki kardeş ülkenin şehitleri için yapılan duanın ardından gezimiz, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan ve son derece ilginç bir mimarisi olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi’yle devam etti.

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Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Şule Hacıbozoğlu - Hülya Şahbaz - Esra Fazlıoğlu

2013 yılında hizmete giren 101 bin metrekarelik kültür merkezine herkes gibi ben de hayran kaldım.

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Meri İstiroti - Cahit Bağcı - Taner Özbek - Cabir Gülmaliyev

Şehit çocuklarıyla bir araya geldik

Tarihi ve turistik şehir turuyla Bakü’nün farklı dokusunu yaşadığımız gezide ertesi gün de 2 ay önce Azerbaycan halkıyla buluşan Liv Bona Dea Hospital’daki etkinliğe katıldık. Etkinlik, şehitlere saygı duruşuyla başladı. Azerbaycan parlamentosundan kadın milletvekilleri, şehit aileleri ve çocukları, iş dünyasından katılımın olduğu etkinlikte şehit çocuklarının okuduğu şiirlerle duygu dolu anlar yaşadık.

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Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Anlamlı ziyaret

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Liv Bona Dea Hospital, 100 şehit çocuğuna check-up programı armağan ederek gönülleri fethetti. Ardından çocuklar doktorlarla birlikte boyama etkinliğine katılarak, keyifli anlar geçirdi.

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Betül Gülbahar - Reyhan İpkel

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Sema Başaran - Mine Tuduk - Mehmet Üstündağ

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Meri İstiroti - Nigar Abbasbeyli - Monik İpekel - Sare Aydın - Sevinç Abdullayeva - Taner Özbek - Reyhan İpekel

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Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Sevinç Abdullayeva - Burcu Kösem

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

Songül Başar - İda İstiroti

Bakü’de güçler ve kalpler birleşti


Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

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#İki Devlet Bir Millet Etkinliği#Bakü#Mehmet Üstündağ

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