Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

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Şehitleri Anma Günü sebebiyle yapılan dostluk ziyaretine ben de katıldım. AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın’ın da katıldığı gezide öncelikle Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı’yı makamında ziyaret ettik.
Şehit çocuklarıyla bir araya geldik
Tarihi ve turistik şehir turuyla Bakü’nün farklı dokusunu yaşadığımız gezide ertesi gün de 2 ay önce Azerbaycan halkıyla buluşan Liv Bona Dea Hospital’daki etkinliğe katıldık. Etkinlik, şehitlere saygı duruşuyla başladı. Azerbaycan parlamentosundan kadın milletvekilleri, şehit aileleri ve çocukları, iş dünyasından katılımın olduğu etkinlikte şehit çocuklarının okuduğu şiirlerle duygu dolu anlar yaşadık.
Anlamlı ziyaret
Duygusal anların yaşandığı ziyarette Liv Bona Dea Hospital, 100 şehit çocuğuna check-up programı armağan ederek gönülleri fethetti. Ardından çocuklar doktorlarla birlikte boyama etkinliğine katılarak, keyifli anlar geçirdi.
Sema Başaran - Mine Tuduk - Mehmet Üstündağ
Meri İstiroti - Nigar Abbasbeyli - Monik İpekel - Sare Aydın - Sevinç Abdullayeva - Taner Özbek - Reyhan İpekel
Sevinç Abdullayeva - Burcu Kösem
Songül Başar - İda İstiroti