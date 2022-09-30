Bakü’de güçler ve kalpler birleşti

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Şehitleri Anma Günü sebebiyle yapılan dostluk ziyaretine ben de katıldım. AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın’ın da katıldığı gezide öncelikle Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı’yı makamında ziyaret ettik.

Monik İpekel - Meri İstiroti - Cihat Bağcı - Sare AydınBu ziyaretin ardından Monik İpekel, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burcu Kösem ve Azerbaycanlı sanatçı Nigar Abbasbeyli ev sahipliğinde Bakü Şehitliği’ni gezdik.

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Nuray Marçak - Nuran Koçdur - İlknur Silahtaroğluİki kardeş ülkenin şehitleri için yapılan duanın ardından gezimiz, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan ve son derece ilginç bir mimarisi olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi’yle devam etti.

Şule Hacıbozoğlu - Hülya Şahbaz - Esra Fazlıoğlu2013 yılında hizmete giren 101 bin metrekarelik kültür merkezine herkes gibi ben de hayran kaldım.

Meri İstiroti - Cahit Bağcı - Taner Özbek - Cabir Gülmaliyev

Şehit çocuklarıyla bir araya geldik

Tarihi ve turistik şehir turuyla Bakü’nün farklı dokusunu yaşadığımız gezide ertesi gün de 2 ay önce Azerbaycan halkıyla buluşan Liv Bona Dea Hospital’daki etkinliğe katıldık. Etkinlik, şehitlere saygı duruşuyla başladı. Azerbaycan parlamentosundan kadın milletvekilleri, şehit aileleri ve çocukları, iş dünyasından katılımın olduğu etkinlikte şehit çocuklarının okuduğu şiirlerle duygu dolu anlar yaşadık.

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Anlamlı ziyaret

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Liv Bona Dea Hospital, 100 şehit çocuğuna check-up programı armağan ederek gönülleri fethetti. Ardından çocuklar doktorlarla birlikte boyama etkinliğine katılarak, keyifli anlar geçirdi.

Betül Gülbahar - Reyhan İpkel



Sema Başaran - Mine Tuduk - Mehmet Üstündağ



Meri İstiroti - Nigar Abbasbeyli - Monik İpekel - Sare Aydın - Sevinç Abdullayeva - Taner Özbek - Reyhan İpekel



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Sevinç Abdullayeva - Burcu Kösem





Songül Başar - İda İstiroti

