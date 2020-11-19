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Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Babasının cenazesine internet üzerinden katılacak

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Babasının cenazesine internet üzerinden katılacak
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Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine coronavirüs önlemleri nedeniyle katılamayacağını söyledi.

İngiltere'deki coronavirüs önlemleri hakkında bilgi veren Yıldızoğlu " Babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. 'Buna da şükür' diyoruz" dedi.

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