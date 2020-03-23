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Haber Giriş: 23.03.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Ayşegül Yıldız, İbrahim Bey ile görüşüyorum!

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Ayşegül Yıldız, İbrahim Bey ile görüşüyorum!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konuk oldu.Yaşamını Bursa’da mimarlık yaparak sürdüren Yıldız, merak edilenlerini anlattı.

İşte Ayşegül Yıldız’ın açıklamalarından satır başları…

İbrahim ‘Narcos’ dizisi montajını izledim. Çok başarılı olmuş, çok eğlenceli. Daha önce de vardı bu tarz işler. Kendisi de böyle şeylerden keyif alır sever.

İbrahim Bey ile konuşuyoruz, sağlını falan soruyorum. Bizim aramızda bir problem yok.

Ayşegül Yıldız, İbrahim Bey ile görüşüyorum
Kozmetik ürünleri tercih etmiyorum, genetik olarak şanslı insanlardanım. Yüzüme sadece nemlendirici kremler sürüyorum.

 

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