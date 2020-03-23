Ayşegül Yıldız, İbrahim Bey ile görüşüyorum!

İşte Ayşegül Yıldız’ın açıklamalarından satır başları…



İbrahim ‘Narcos’ dizisi montajını izledim. Çok başarılı olmuş, çok eğlenceli. Daha önce de vardı bu tarz işler. Kendisi de böyle şeylerden keyif alır sever.

İbrahim Bey ile konuşuyoruz, sağlını falan soruyorum. Bizim aramızda bir problem yok.

Kozmetik ürünleri tercih etmiyorum, genetik olarak şanslı insanlardanım. Yüzüme sadece nemlendirici kremler sürüyorum.