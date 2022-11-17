Ayrılık sebebi bu sahneler mi?

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KRİZİ AŞAMADILAR

İddiaya göre güzel oyuncunun yeni filminde Burak Deniz’le oynadığı sevişme sahneleri ilişkide yeni bir krize yol açtı. Deniz sonunda ilişkiyi noktaladı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

6 SAAT PROVA

Verdiği kısa aranın ardından yeniden perde açmaya hazırlanan “Alice Müzikali”nin ekibi provalara başladı.

Alice’i canlandıran Serenay Sarıkaya, 22 Kasım’da 74’üncü kez seyirciyle buluşacak müzikalin provalarından fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı:



“6 saat prova yapmışlar. Ezber provası/ukulele provası/şan dersi/dans provası. Kavuştuk.”

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FOTOĞRAFLARDA ABARTI YOK

Aleyna Tilki Nişantaşı’ndaydı. Yaklaşık 15 dakika şoförünü bekleyen şarkıcı, o sırada muhabirlerle sohbet etti.

“İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi” açıklamasıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, bu sözlerin ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları eleştirenlere şöyle yanıt verdi:“Eğer beni düşünüyorlarsa acayip acayip yorumlarda bulunmazlar. Benim psikolojimi düşünüyorlar ama bazılarının yaptıkları yorumlar da normal değil. Bence fotoğraflarda abartı hiçbir şey yok.” (Sayit DURMAZ)

BAŞARISIZLIKTAN KORKUYORUM

Gonca Vuslateri önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Oyuncu, yakında yeni filmi “Her Şey Dahil”in vizyona gireceğini söyledi: “Filmimizi 6 haftada bitirdik. Komedi filmlerini çok seviyorum. Bir filmin senaryosunu yazmak, sorumluluğunu almak, seyirciyi sinemaya davet etmek ayrı sorumluluk.” Vuslateri, “Başarısız olmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tabii ki korkuyorum. İnsanım ben.” (Deniz BOY)

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ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

Demet Akbağ ve Emel Müftüoğlu önceki akşam Aqua Florya AVM’deydi.

İki yakın arkadaş, Meos Balık’ta akşam yemeği yedi. Müftüoğlu, “Uzun bir aradan sonra tekrar buluşma fırsatımız oldu. Demet, beni kırmayıp geldi. Eski dostlar hem hasret giderdik hem de beraber yemek yedik” dedi.

ŞÖHRET OLMAK İÇİN MÜZİK YAPMADIMBaha, İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan “İpek Yolu” programına konuk oldu.

Baha ve İpek Açar, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde düet yaptı. Baha, “Müziğimi şöhret olmak için yapmadım. Sevdiğim için yaptım” dedi.

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TERÖRÜ LANETLEDİLER

Yeşilçam’ın önemli oyuncuları Nuri Alço ve Engin Çağlar önceki akşam Aqua Florya AVM’deydi.

İkili, Meos Balık’ta yemek yedi. Alço, “Engin Abi ile dostluğumuz eskiye dayanır. Bu akşam da beraber vakit geçirelim istedik. Bu aralar tadımız yok. Terörün her türlüsüne lanet

olsun” dedi.