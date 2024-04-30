Ayrıldığı sevgilisi ünlü oyuncuyu servet sahibi yapmıştı… Kötü sözler umurunda değil… Çoktan kendini yeni aşkın kollarına atmış

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Yukarıdaki satırlardan da belki tahmin etmiş olabileceğiniz üzere bu yıldız şarkıcı Taylor Swift… Geçen yılı hem çok başarılı geçen dünya turnesi hem de çok ses getiren yeni aşkıyla ilgili haberlerin konusu olarak geçiren yıldız isim geçtiğimiz günlerde yeni albümünü de yayınladı.

Albüm daha piyasaya çıkmadan önce ismiyle gündem olmuştu. “The Tortured Poets Department” adlı albümde yer alan şarkıların Taylor Swift’in önceki ilişkilerine ve sevgililerine göndermelerle dolu olduğu söyleniyordu.





YENİ ALBÜMÜNDE ESKİ AŞKINI HEDEF ALMIŞTI

Şimdiden satış ve dinlenme rekorları kıran albümün hedefindeki isminse ünlü şarkıcının Travis Kelce’yle yeni bir aşka yelken açmadan hemen önce ayrıldığı eski sevgilisi Joe Alwyn olduğu iddia edilmişti.

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33 yaşındaki yıldız oyuncu Joe Alwyn ve Taylor Swift 2016’da aşk yaşamaya başlamış, bu iş artık evliliğe yürür denirken de sürpriz şekilde yollarını ayırmışlardı. Nisan 2023’te yaşanan ve ünlü şarkıcının hayranlarını şaşırtan bu ayrılığın ardından Taylor Swift’in adı ünlü Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’yle anılmaya başladı.





ONUNSA DÜNYA UMURUNDA DEĞİL… ÇOKTAN KENDİNE YENİ BİR SEVGİLİ BULDU

Taylor Swift ve Travis Kelce aşkı ve Swift’in yeni albümü yüzünden adı sık sık anılmaya başlayan Joe Alwyn cephesinden yeni haber geldi. İngiliz oyuncunun Taylor Swift ile yaşadığı talihsiz aşk ve ayrılığı çoktan geride bıraktığı hatta hayatında yeni bir aşk olduğu iddia edildi.

People'a konuşan bir kaynak, 33 yaşındaki aktörün son derece iyi durumda ve işine odaklanmış olduğunu söylerken, Alwyn'in geçen yıl 14 kez Grammy kazanan Taylor Swift'ten ayrılmasından bu yana çoktan yeni bir aşka başladığını da sözlerine ekledi.





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6 YILLIK İLİŞKİLERİNDE HEP SAKLANMIŞLARDI

Aynı kaynak, Alwyn'in 34 yaşındaki eski sevgilisi Taylor Swift için kesinlikle kötü konuşmadığını söylerken “Ona aşıktı ama işler yolunda gitmedi, hepsi bu. Biriyle birlikte ve çok mutlu. O harika bir adam ve hiçbir şekilde yaratılan bu dramayla ilgilenmiyor” dedi.

Joe Alwyn ve Taylor Swfit’in 6 yıl süren ilişkisi büyük ölçüde spot ışıklarından uzakta ve adeta saklanarak geçmişti. Kendisi de ünlü bir Hollywood yıldızı olan Alwyn’in oyunculuğu çok sevmesine rağmen Taylor Swift yüzünden üzerine yansıyan yoğun ilgiden hoşlanmadığı söyleniyor.





ŞARKILARIYLA YAPTIĞI GÖNDERME YETMEDİ ONU EN KÖTÜ ERKEK ARKADAŞ İLAN ETTİ

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Swift'in merakla beklenen 11. stüdyo albümü “The Tortured Poets Department ‘ta yer alan birçok şarkı, ünlü oyuncuyla yaşadığı ayrılıkla sonuçlanan 6 yıllık ilişkiye odaklanıyor. Ünlü şarkıcının özellikle “So Long, London” adlı şarkısında Joe Alwyn’e gönderme yaptığı hatta adını lekeleme çabasında olduğu konuşuluyor.

Swift'in yeni albümündeki şarkı sözleri, özellikle Alwyn'in onunla bir gelecek kurma planlarından nasıl vazgeçtiği konusunda, aşkları boyunca ne kadar mutsuz olduğunu ima ediyor. Şarkıcı ayrıca, albümün yayınlanmasının ardından sosyal medyaya yansıyan iddialara göre Joe Alwyn’i hayatına giren erkekler sıralamasında en sona yerleştirmişti…

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AŞK HÜSRAN OLDU AMA ESKİ SEVGİLİ BU SAYEDE BOLCA PARA KAZANIYOR

Tüm bu göndermeli şarkılar ve Joe Alwyn’in yeni aşkı haberleri bir yana, kısa bir süre önce ünlü oyuncunun Taylor Swift’le yaşadığı hüsranla sonuçlanan bu aşk sayesinde cebini doldurduğu ortaya çıkmıştı.

Birlikte oldukları yıllar boyunca Swift’in o dönemki şarkılarından bir kısmına söz yazan Joe Alwyn, bu sayede ayrılmış olsalar da bu aşk sayesinde ciddi miktarlarda para kazanmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcının son çıkardığından önceki üç albümünde 6 şarkının söz yazarı olarak imzası olan eski sevgilisi bu albümler ve şarkılar dinlendikçe telif haklarından payına düşen ücreti almaya devam edecek.

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CEBİNE AZIMSANMAYACAK MİKTARDA PARA GİRİYOR

Swift’in dünya çapındaki popülaritesi ve albümlerinin satış ve dinlenme oranları düşünüldüğünde bu hiç de azımsanmayacak bir miktar anlamına geliyor…

Joe Alwyn Swift’ten ayrıldıktan sonra kariyerinde de yükselişe geçmiş durumda: Yorgos Lanthimos’un yeni filminde başrol oynayan İngiliz yıldız bir yandan da adından çok söz ettiren televizyon dizilerinde başroller kapmaya devam ediyor.





TAYLOR SWIFT SİNİRDEN KÜPLERE BİNİYORMUŞ

Taylor Swift’in bir nevi intikam alır gibi ilişkilerini şarkı sözleriyle ortaya döktüğü eski sevgilisi Joe Alwyn’in kendi şarkılarından böyle bir gelir elde etmesi ve etmeye de devam edecek olmasından dolayı çok sinirli olduğu da basına yansıyan diğer iddialar arasında…