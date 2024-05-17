‘Aylarca onu sevmeye uğraştım’ Ünlü oyuncu babalığa zor alıştığını itiraf etmişti… Şimdi onsuz adım atmıyor

Haberin Devamı

Kariyerinin daha önceki dönemlerinde Jennifer Esposito, Zoe Saldana ve Suki Waterhouse gibi güzellerle aşk yaşayan Bradley Cooper’ın en uzun süreli ve en çok konuşulan ilişkisi ise Irina Shayk’la yaşadığı aşk olmuştu.

Yıldız oyuncu ve Rus süper modelin ilişkisi 2015’te ortaya çıkmıştı. Bu aşkın meyvasi olan kızları Lea da Mart 2017’de doğmuştu.

KIZI HAKKINDAKİ SÖZLERİ HÂLÂ KONUŞULUYOR

Çocukları olduktan sonra birlikte mutlu bir aile tablosu çizen ünlü çiftin bu ilişkiyi artık bir adım öteye taşıyıp evlenmeleri bekleniyordu. Ancak Cooper ve Shayk sürpriz bir şekilde 2019’de yollarını ayırdılar.

Bradley Cooper son zamanlarda nerede olursa olsun hep kızı Lea'yla el ele

Haberin Devamı

Bu beklenmedik ayrılığın sebebi olarak Bradley Cooper’ın o yıl yönettiği ve başrolünü oynadığı A Star is Born filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga ile fazla yakınlaşması gösterilmişti.

ANNE VE BABASI AYRILDIĞINDA DAHA 2 YAŞINDAYDI

Ünlü çiftin anne ve babası ayrıldığında daha 2 yaşında olan kızları Lea artık 7 yaşında. Zamanının yarısını annesiyle yarısını da babasıyla geçiren küçük kız da en az onlar kadar ünlü ve dışarıda görüldüğünde hemen paparazzileri peşine takıyor.

Cooper ve Shayk, ilişkilerinin sona ermesinden bu yana arkadaş kaldılar ve kızlarına dostane bir şekilde birlikte ebeveynlik yaptılar.

ESKİ SEVGİLİSİ BABALIĞINI ÖVMÜŞTÜ

Ünlü model daha önce verdiği bir röportajda eski sevgilisi Bradley Cooper’ı “Kızım Lea ve benim hayal edebileceğimiz en iyi baba” olarak anlatmıştı.

Ünlü oyuncu dün New York sokaklarında kızıyla el ele gezinti yaparken görüntülendi. Uzun süredir bir başka süper model Gigi Hadid’le aşk yaşayan Bradley Cooper yeni ilişkisi ve yoğun işlerinin arasında kızını da ihmal etmiyor.

Şu sıralar adı Gisele Bündchen'den ayrılan Tom Brady'yle anılan Irina Shayk'ın aslında gözünün hâlâ Bradley Cooper'da olduğu ve kızının babasıyla yeniden bir araya gelmek istediği söyleniyor

Haberin Devamı

Ve sürekli onunla birlikte görüntüleniyor, onu galalara götürüyor, kırmızı halıda birlikte poz veriyorlar. Ancak Bradley Cooper’ın babalık yolculuğu her zaman bu kadar keyifli değildi. Özellikle de ilk başlarda…

RÖPORTAJDA SÖYLEDİKLERİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: KIZIMI İLK ZAMANLAR SEVDİM Mİ BİLMİYORUM

Ünlü oyuncu şubat ayında verdiği samimi bir röportajlar gündeme gelmiş, bu sırada kızı ve babalık macerası hakkında yaptığı samimi açıklamalar kimilerinin tepkisini çekmiş kimileri de onu samimiyetinden dolayı tebrik etmişti.

Ünlü baba kız şimdilerde ayrılmaz bir ikili gibi görünseler de Bradley Cooper babalığa alışmasının ne kadar zor olduğunu ve uzun sürdüğünü itiraf etmişti. Hatta aylarca “kızını sevemediğini” açıkça dile getirdi.

Haberin Devamı

BABALIĞA ZOR ALIŞTI AMA ARTIK HER ŞEY BAMBAŞKA

Bradley Cooper’ın röportajı sırasında kullandığı cümleler öyle tartışmalıydı ki bunları duyan hayranları ne tepki vereceklerini kestiremediler bile. Cooper “İlk sekiz ay bu çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bile bilmiyorum” diyor sonra da “Bu harika. Harika bir şey. Bu durumun dönüşümünü izliyorum.” diye ekliyordu.

Bradley Cooper babalıkla ve küçük kızı Lea'yla ilgili hislerinin zaman içinde değiştiğini, ilk zamanlar bu duygulara alışmakta zorlandığını itiraf etmişti

Ünlü oyuncu kızı Lea’dan büyülendiğini, onunla ilgilenmeyi çok sevdiğini söyledi röportajında. Ancak ilk zamanlar örneğin eve silahlı biri girip hayatlarını tehdit etse kendini kızı için kurşunların önüne atıp atmayacağından emin olamamıştı ve bunu da röportajında itiraf etmişti.

Haberin Devamı

"KENDİ Mİ KIZIM İÇİN KURŞUNLARIN ÖNÜNE ATAR MIYDIM?"

Cooper, kızının hayatına girişinden aylar sonra yavaş yavaş bu duygularının değiştiğini ve artık yukarıdaki gibi durumu düşündüğünde bir saniye bile tereddüt yaşamayacağını söyledi.

Bradley Cooper için babalık artık hayatının merkezinde yer alıyor hatta ünlü oyuncu "Baba olmasaydım yaşayamazdım" bile demeye başlamış

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu tam bir centilmen çıktı: Dur hayatım kapını ben açarım Haberi görüntüle

ARTIK ONSUZ BİR YAŞAM DÜŞÜNEMİYOR

İlk zamanlar baba olmaya alışamaması ve kızı için hissettiklerini anlamlandıramaması sona ermişti. Şimdilerde kızını yanından ayırmayan Bradley Cooper artık ondan bahsederken “Baba olmasaydım hayatta olur muydum emin değilim” diyeceği bir noktaya gelmiş.

Haberin Devamı

Bradley Cooper geçen yılın ekim ayından beri ünlü süper model Gigi Hadid’le bir ilişki yaşıyor. Başlarda ilişkilerini saklayan ünlü çift şimdilerde artık aşklarını dünyaya ilan ettikten sonra saklanmadan, el ele kol kola görüntüleniyor.

YENİ AŞKININ DA KÜÇÜK BİR KIZI VAR

Aralarında hatırı sayılır bir yaş farkı olan Bradley Cooper ve Gigi Hadid’i bir araya getiren ve iyi anlaşmalarını sağlayan sebeplerin başında da kızları geliyor. Gigi Hadid’in de Zayn Malik’le ilişkisinden Khai adını verdiği bir kızı var.

Yakın çevrelerinin söylediğine göre ikisi de kız çocuk sahibi olan ünlü aşıklar bir yandan da bekar anne babalar olmaları konusunda ortak hisler paylaştıkları için çok iyi anlaşıyorlarmış.