Aylar sonra ilk fotoğraf... İşte Ferdi Tayfur’un son hali

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'CAN CANA, YAN YANA'

2011 yılında geçirdiği yüz felcinin ardından Marmaris’te gözlerden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur’un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını “Can cana, yana yana” notuyla paylaştı.

Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur’un bu karesi hayranları tarafından çok sayıda beğeni aldı.

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LÜBNAN'DAN ÖDÜL GELDİ

Eda Ece’ye Lübnan’dan ödül geldi. Ece, ülkenin önemli törenlerinden “Murexdor 2022”de ‘en iyi kadın oyuncu’ seçildi.

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Beyrut’ta düzenlenen törene katılan oyuncu, Instagram hesabında duygularını şöyle dile getirdi: “Bugün Lübnanlılardan duyduklarım beni çok etkiledi. Bu güzel şehri tekrar mutlu görmeyi umuyorum. Beni kabul ettiğiniz ve sevgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim.”

ANNEANNE MOLASI

Oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet önceki akşam Cihangir’deki Pürtelaş adlı mekânda eğlendi.

Eğlence sonu mekân çıkışında eşiyle birlikte görüntülenen Şensoy, kızı Pera’yı annesi Derya Baykal’a bıraktıklarını söyledi: “Uzun zamandır Cem ile dışarı çıkamıyorduk, bu akşam annem Pera’nın yanında kalınca biz de bunu fırsat bildik. Uzun zaman sonra gece birlikte eğlendik, şimdi de evimize gidiyoruz.” (Sayit DURMAZ)

YİNE NERDEN BULDUNUZ BİZİ

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, önceki gün Akmerkez’deydi.

Sevgilisiyle mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Orman, fotoğraflarının çekildiğini fark edince “Yine nereden buldunuz bizi” diyerek muhabirlere takıldı. (Sayit DURMAZ)

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DAVA SONUÇLANDI

Bekir Aksoy’un eşi Nazife Aksoy’un tiyatro kulisinde Uğur Arda Aydın tarafından tacizine uğradığını iddia etmiş ve olayı mahkemeye taşımıştı.

Aksoy, davanın sonuçlandığını açıkladı: “Davada son karar verildi. Bizim için olay bitti. Karşı taraf 2.5 sene ceza aldı. Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah kimsenin ve ailelerin başına böyle bir olay vermesin.”

ÖPÜCÜKLÜ YANIT

Model Şevval Şahin ve işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu önceki gün Bebek Lucca’ya girerken görüntülendi.

Muhabirler Şahin’e Kazancıoğlu’nun ailesinin ilişkilerine onay vermemesi hakkında çıkan haberleri hatırlattı. Ünlü model ise sessiz kalıp basın mensuplarına öpücük gönderdi ve hızla mekana girdi. (Sayit DURMAZ)

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ZORLA SİNEMAYA GETİRDİM

Cengiz Bozkurt, Sinan Çetin ve arkadaşları önceki gün Akmerkez’deydi.

Bozkurt, “Geçen hafta vizyona giren ‘Kim Bu Aile?’ filmimi izlemesi için geldik. Sinan’ı yalvar yakar sinemaya getirdim. Gazeteye de böyle yazın” diyerek sinema salonuna geçti. (Sayit DURMAZ)

BÜYÜK FİNAL 26 EKİM'DE

Türkiye’nin en iyi modellerinin seçileceği “35. Best Model Türkiye Yarışması”nın büyük finali için geri sayım başladı. Yarışmanın finali 26 Ekim’de Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak.





Finale sayılı günler kalan 30 kadın 30 erkek finalist podyum provalarına hız verdi. Yarışmanın organizasyonunu üstlenen Erkan Özerman da provalarda finalistlerin heyecanına ortak oldu.