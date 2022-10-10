'Nişanlıma mesaj atan isimleri görseniz, şaşırırsınız'

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2.Sayfa programına konuk olan Tayfur, nişanlısına DM'den mesaj yağdığını söyledi:

* Göz önünde olduğumuz için biraz fevri davrandık. 'Görüntülü aradım, açmadın' olayı değil tabii ki.

Aradım açmadı, sinirlendim. O da sinirlendi. Açması gereken bir telefondu. Aileler girdi araya.

*Nişandan 3 gün önce babamın yanına gittik. Beni ondan istedi. Cennet Adası'ndan çıkmıyor babam.

Marmaris'ten dönmesi sıkıntı.

* Ben Burak ile babamı yalnız bıraktım. Sohbet ettiler. Birbirlerini anlayıp, anlaştılar. Burak saygılı bir adam. Babam damadını sevdi,evmese nişan olmazdı.

* Annem de çok seviyor. Biz kavga edince çok üzülüyor.

* İki aile de aynı şeyi söylüyor: 'Artık sevgili değilsiniz, nişanlısınız' diyorlar.

* Burak ile tanışalı 6,5 ay oldu. Kıskançlık kavgaları oluyor aramızda. Ben şarkıcıyım. Onun da kıskandığı zamanlar oluyor.

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* Onun DM'sine girseniz gözlerinizin fal taşı gibi açılacağı isimler mesaj atıyor. Direkt yürüyorlar. Olumsuz şeyleri artık görmezden geliyorum.

* Burak hiç evlenmemiş, nişanlanmamış. Hiç bu yola girmemiş.

* Nişan tarihini Burak ve annem belirledi. '6 ay geçti, bu işi artık ciddiye bindirelim' dediler, ben de 'tamam' dedim. Dayatma söz konusu değil.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi aldı.Önceki gün Four Seasons Hotel’de arkadaşlarıyla yemek yerken gelen teklifi kabul eden Tayfur, o mutlu anların fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

YÜZÜKLER TAKILDI

Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa 16 Eylül'de aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.

FERDİ TAYFUR TÖRENE KATILMADI MI?

Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekti.

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'BENİ BABAMDAN İSTEDİ'

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyle ilgili bir açıklama yayınladı:

"Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kaflarda sorular kalmasın. Gildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."

NAZAR DEĞDİ

Düğün için gün sayan çiftten geçtiğimiz hafta kötü Haber geldi. Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardında Tuğçe Tayfur birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi, Burak Kalfa'yı takipten çıktı.

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Burak Kalfa ise Instagram sayfasından yazılı bir açıklama yayınladı:

"Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun..."

DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTILAR

Ayrılık açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa, yakın bir dostlarının düğününe birlikte katıldı. Tayfur, Cengiz Kurtoğlu'nun da yer aldığı fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

ONLAR DA ÇOCUKLARININ MÜRÜVVETLERİNİ GÖRDÜLER...

Her anne ve babanın hayalidir çocuğunun "mürüvvettini" görmek. Ve o gün gelip çattığında gelin ya da damat olan çocuğunun doğduğu günden beri bütün hayatı gözlerinin önünden "bir film şeridi gibi" geçer deyim yerindeyse. Hem onun "yuva kurduğunu" görmenin sevincini yaşar hem de biricik sevdiğinin artık kendi kollarından uçup gittigini hisseder... Ve çocuğu sevdiği adama ya da kadına sonsuza kadar "evet" derken kendini ne kadar zorlarsa zorlasın gözyaşlarını tutamaz... İşte o an anne- babanın ünlü ya da ünsüz olmasının hiçbir anlamı kalmaz. O an çocuğunun annesi ya da babasıdır o sadece. Onun içindir ki, gösteri dünyasının ünlü anne- babaları da kendilerine yönelen kameralara aldırmadan bu duygu seline kaptırırlar kendilerini. Sonra da çocuklarının en mutlu gününün coşkusunu yaşarlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve çocuklarının mürüvvetini gördükleri o anlar.

KIZ İSTEDİLER

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2000'li yılların başında çıkardığı 'Nurcanım' albümü ile hafızalara kazınan Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan bir süredir birlikte olduğu Nursena Yazıcı ile evleniyor.

Davut Güloğlu önceki akşam genç kızı Rize'de oturan ailesinden istedi. Çiftin söz yüzüklerini Vali Kemal Çeber taktı.

Aile arasında gerçekleşen törenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

'BÜYÜK OĞLUMUZ EVLENDİ'

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Cevher, 2015 yılında Koray Şahinbaş ile evlenmişti.

Koray Şahinbaş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Fatih Oğulcan Şahinbaş, Dilansu Şahin ile nikah masasına oturdu.

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Yonca Cevher, düğünden görüntüleri "Bugün çok mutlu bir gün bizim için. Büyük oğlumuz Fatih Oğulcan Şahinbaş ve güzeller güzeli, tatlı Dilansu Şahin’le kendi yuvalarını kuruyor. Ne mutlu bize bu güzel günde yanlarında olabildiğimiz için. Çocuklarımızın daha da güzel günlerini görebilmek en büyük arzumuz anne-babaları olarak. Mutluklar çocuklar" notu ile Instagram'da paylaştı.

Cevher bu fotoğrafa ise "Aşksınız siz" notunu düştü.

GECEYE GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin'i Ispartaspor Onursal Başkanı ve işadamı Atakan Yazgan’ın oğlu Evren'le evlendi.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan düğün töreninin yankıları da günlerce sürdü. Ama geceden akıllarda kalan en önemli ayrıntı, Erbil'in düğünün bitiminde kızı Sezin'le vedalaşırken döktüğü gözyaşları oldu.

DUYGUSAL İMPARATOR

İbrahim Tatlıses'in zaman zaman kameralar karşısında gözyaşı dökmesi alışıldık bir durum aslında. Ama kızı Melek Zübeyde'nin evlendiği gece akıttığı gözyaşları hepsinden farklıydı.

Tatlıses'in Perihan Savaş ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde, Ali Akkaş ve Nihal Akkaş'ın oğlu Volkan Akkaş ile evlendi. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı törende Tatlıses de Savaş da zaman zaman mutluluk gözyaşları döktü.

GÜNLERCE KONUŞULDU

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2016 yılında kızı Banu'yu evlendirdi. Banu Ilıcalı, hayatını Efe Ceyhun ile birleştirdi.

Swiss Otel'de yapılan düğüne, TV, spor ve sanat camiasının çok sayıda ünlüsü katıldı. Ilıcalı'nın düğünü günlerce konuşuldu.

İKİ MUTLULUK PEŞPEŞE

Türk pop müziğinin ünlülerinden Erol Evgin önce kızı Elvan'ı sonra da oğlu Murat'ı evlendirdi.

Evgin, kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat'ın Elif Kuşçulu ile evlendiği gece hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Ünlü tiyatro sanatçıları Can Gürzap ile Arsen Gürzap kızları Elif'i görkemli bir düğünle evlendirdi.

Elif Gürzap, Erhan İnanılır'a 'evet' derken babası Can Gürzap hüznünü gizlemeye çalıştı, annesi ise sevinç gözyaşlarını tutamadı.

SANAT DÜNYASI AKIN ETTİ

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, eylül 2021'de 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han Özmen ile nikah masasına oturdu.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

AİLE POZU

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl ekim ayında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Raffles Otel’de gerçekleşen düğüne 550 davetli katıldı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi. Tatlıses'in kadim dostları Mehmet Ali Erbil ile Aydemir Akbaş, İmparator'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'

Eski manken Yaşar Alptek’in yönetmen kızı Ayris Alptekin, kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile Şişli Belediyesi Nikah Salonu’nda dünya evine girdi. Alptekin, “Allah herkese bu günleri nasip etsin diyerek duygulanıp gözyaşlarını tutamadı.

ÖZKAN UĞUR YALNIZ BIRAKMADI

Mahzar Alanson da çocuğunun mürüvvetini gören isimlerden... alanson'un yapımcı oğlu Hilmi Alanson, 2019 yılında Kübra Çiçek’le nikah masasına oturdu. Beşiktaş’taki Hotel Raffles İstanbul’daki düğüne yaklaşık 300 davetli katıldı. Geceye katılanlar arasında MFÖ üyelerinden Özkan Uğur da vardı.