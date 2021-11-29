Aydilge: Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum

Haberin Devamı

◊ “Kalemimin Ucundaki Düşler”, “Bulimia Sokağı”, “Altın Aşk Vuruşu” kitaplarının yazarısın. Kartvizitinde tek bir hakkın olsa... Müzisyeni mi, yazarı mı kullanırdın?

- Müzisyen. Net.

◊ TRT Ankara Radyosu’nda Türkiye’nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı oldun. Sonra Başkent Üniversitesi’ni birincilikle bitirdin. Altın çocuk musun, hırs küpü mü?

- Bende hırs pek yok, ama altına benzetilmek de istemem. Ne zaman düşüp yükseleceğin belli olmaz çünkü.

◊ Şimdi bakınca, müzik için New York State University bursunu reddetmek... Pişmanlık mı, doğru karar mı?

- Doğru karar tabii ki. Paralel evrende edebiyat profesörü, Amerika’da daha prestijli ve zengin koşullarda yaşayan bir Aydilge vardır belki ama ben daha mutluyum ondan.

◊ Kariyerinde hangisi daha önemli: “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” seçildiğin ilk albümün “Küçük Şarkı Evreni” mi, “Kiralık Aşk” dizisine yazdığın “Sen misin İlacım” şarkısı mı?

Haberin Devamı

- Şöyle söyleyeyim, ikisinin de üzen ve sevindiren kısımları var...

◊ Hangisini söylemek daha zevkli: Kendi şarkıların mı, cover’lar mı?

- E kendi şarkılarımı.

Söz ve beste yazabildiğim için şükrediyorum ve müzik bana akmaya devam etsin diye, kalbimi temiz tutmaya çalışıyorum.

◊ Şöyle sorayım: “Takıntı” mı, “Sorma Ne Haldeyim” mi?

- “Sorma” efsane bir şarkı. Cover’ladığım için de çok gururluyum. Ama cevabım “Takıntı”.

◊ Sahnede hangi dekoltene daha çok güvenirsin: Göğüs mü, bacak mı?

- Olmayan göğüslerime güvenmem ne kadar akıllıca olurdu bilmiyorum. (Gülüyor)

Ama zaten bedenimden çok sesimi çıplak bırakmayı önemsiyorum.

◊ Hayatın bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- Evlenmeden önce melankolik bir arthouse filmi olurdu.

Eşimden sonra romantik komedi.

◊ Peki kim çekerdi: Hayranı olduğun Kurt Cobain mi, kemancı eşin Utku Barış Andaç mı?

- Utku başrolde olur! (Gülüyor) Ama çok sevdiğim Barış Yöş çekerse harika olur. “Kiralık Aşk”ın da yönetmeniydi.

◊ Greenpeace ile yaptığın çevre projeleriyle biliniyorsun. Tabiat ana bize... Kırgın mı, kızgın mı?

- Bence ikisi de değil. Çünkü biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Yok olup gidecek olan biziz. Doğa her zaman yaşamaya devam edecek. İnsan nesli silinse de o hep var olacak.

Haberin Devamı

KÜÇÜK KEYİFLER

Alkol kullanmıyorum: Kola-balık-Ayvalık

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydın: Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?

- Kırmızı et yemiyorum zaten. Oh bak, çok kolay vazgeçtim (Gülüyor).

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Denizi de ormanı da çok seviyorum. Ama kumsalda saatlerce güneşlenmek, beach’lerde, cuppa cuppa diye inleyen bir müzik eşliğinde kendini tavuk çevirme gibi kızartmak bana çok acayip geliyor.

◊ Güneş mi, ay mı?

- Aydilge isimli birine sorulacak soru mu şimdi ah bu? (Gülüyor) Tabii ki ay.

Haberin Devamı

◊ Hangi üçlü seninki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Alkol kullanmıyorum. Ama balık çok severim. O yüzden kola-balık-Ayvalık desem... Kabul mü? (Gülüyor)

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Hepsini çok seviyorum ama evdeki canımız Miko, kedi olduğu için şimdi ben kedi demezsem trip atar.

◊ Tekir mi, sarman mı?

- Miko tekir. O yüzden tekir. Dedim ya, trip...

ÖZEL MESELELER

Utangaç insanları çok severim

◊ 25 Haziran, Yengeç kadını... Nesi daha zor: Sık sık melankolik haller mi, zaman zaman güvenme güçlüğü mü?

Haberin Devamı

- Melankolik hallerim zor. (Gülüyor) Ama hayatımdaki problemleri beni hiç umursamayan gökcisimlerine suç atarak çözmeye çalışmadığım için vallahi bilmiyorum Yengeç kadını nasıl bir şeydir.

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- İlkbahar-yaz.

◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak. Utangaç insanları çok severim.

Eşimle ilk bir araya geldiğimizde de heyecanımızın yoğunluğundan sürekli gözlerimizi kaçırıyorduk. Sanki çok bakarsak, aşkın içine gömülüp çıkamayacakmışız gibi.

Haberin Devamı

◊ Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?

- İlk görüşte aşkım ben.

◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?

- Yılan durduk yere sokmaz. Ama biliyor musun, yalan her zaman sokar...

◊ Minyonluğundan dolayı yapılan yorumlardan hangisi daha çok hoşuna gidiyor: Çıtıpıtı mı, çitlenbik mi?

- Çıtıpıtı galiba... (Gülüyor)

◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Tabii ki Sezen Aksu. Yorumcu olmanın ötesinde söz yazarı ve besteci de olduğu için Sezen’in yeri daha özel. Sadece yorumlamıyor, daha önce ortada olmayan bir eser de yaratıyor. Kendime örnek aldığım en önemli isimlerden.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkının kötü bitmesi mi?

- Eskiden olsa, ne olursa olsun bir duyguyu yaşamış olmak, deneyimdir ve yaşanmamış bir hayattan daha iyidir derdim. Ama bazı aşklar seri katil gibi peşini bırakmıyor. Üstelik her defasında yine gelip seni öldürüyor.

◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

- Değişiyor o. Bazen tek başına, bazen omuz omuza...

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Affetmek.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Kayıtsızlık.

Gelecek zaten gelecek aceleye hiiiç gerek yok

◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?

- Zorla güzellik değil, ancak zorbalık olur. Hatta sırf başkalarının güzel kalıbına uymak için takıntılı halde estetik ameliyat yaptırmak zorunda hissettirilen kadınlara yapılan da psikolojik zorbalık.

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Para seni harcamaya başlarsa getirmez. O yüzden etrafta bir sürü zengin ama aynı zamanda beş paralık insan var.

◊ Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Zenginsen, fiziksel çirkinliğini bile parayla dönüştürebilirsin. Ama ruhundaki çirkinliğe nasıl estetik yaptıracaksın, bence asıl onu düşünmek lazım.

◊ Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Gelecek zaten gelecek. Acele etmeye hiiiç gerek yok.

◊ Az tanıdığın birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?

- Telefonda konuşmayı hiç sevmiyorum. Hep sesli ya da yazılı mesaj atsak keşke.

◊ Önemli bir şeyi... Gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Hiç fark etmez.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Yenir ama kimin hatrı için olduğu çok önemli...

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Ben de oburum. Ama boş konuşan insanlara karnım tok.

◊ 25 yaşına geri dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?

- 25 yaşına dönersem eşim yanımda olmaz ki...

POPÜLER ŞEYLER

Külkedisi’yle Pamuk Prenses’e sinirliyim

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Hayranı olduğun Dolores O’Riordan mı, Shirley Manson mı?

- Dolores benim en sevdiğim seslerden biri. Shirley Manson’dan çok daha fazla severim. Öldüğü zaman da çok kötü hissettim. Ama Shirley Manson, güçlü bir karakter olduğu için komşu olarak daha iyi ve yardımcı olurdu sanki.

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- İkisine de çok sinirliyim. Beyaz atlı prensi bekleyip, edilgen bir şekilde kurtulmayı bekledikleri için... Artık biz kadınların bu ezik figürlere karnı tok.

◊ Kiminle düet güzel olurdu: Tina Turner mı, PJ Harvey mi?

- İkisi de şahane ama Tina Turner bir başka tabii.

◊ Türkiye’de rock’ın kralı kim: Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- Cem Karaca. Çok seviyorum ya.

◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?

- Kıvanç Tatlıtuğ.

◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

- Ben buna Elçin Sangu desem...

◊ Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Cem Yılmaz diyeceğim ama genel olarak stand up’a çok gülemiyorum.

◊ Peki Zeki Alasya mı, Metin Akpınar mı?

- Aaa, Metin Akpınar...

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Nâzım Hikmet Ran mı, Orhan Veli Kanık mı?

- Orhan Veli.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Satranç.

◊ Çaycı mısın, kahveci mi?

- Kolacı.

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- İçgüdü.

◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?

- Gemi.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Gündoğumu.

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- Kapadokya!

◊ Biraz yoldan çıkmak istedin: Mantı mı, iskender mi?

- Mantı.

◊ Sütlü tatlı mı, şerbetli mi?

- Off! Kesinlikle sütlü!