Tarihe karışan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu... Bedenini yaşlı bir adam ele geçirmiş gibiydi... O şimdi başkasıyla evli

Tıpkı bugün bambaşka hayatlar yaşayan iki ünlünün geçmişte kalan ilişkisi gibi.

Ortak arkadaşları tarafından tanıştırılan bu iki ünlü kısa bir birliktelik yaşadı. Sonra da dostça yollarını ayırdılar.

Şimdi ikisi de farklı insanlarla hayat kurdu ve yollarına o şekilde devam ediyorlar. Bu iki kişiden biri bu konuda ilk kez konuştu ve eski sevgilisi hakkında ilginç sözler söyledi.





'GENÇ BİR ADAMIN BEDENİNDEKİ YAŞLI ADAM GİBİYDİ'

Yaşadığı bu kısa ilişki hakkında ilk kez yorum yapan bu ünlü Kate Hudson... Söz konusu eski aşkı ise Nick Jonas.

Chris Robinson ile bir evlilik, Matt Bellamy ile bir ilişki yaşayan Kate Hudson, uzun süredir Danny Fujikawa ile nişanlı. 45 yaşındaki Hudson'ın her üç ilişkisinden de birer tane çocuğu var.

Hollywood'un deli dolu yıldızı Goldie Hawn'ın eski eşi Bill Hudson ile ilişkisinden dünyaya gelen Kate Hudson, geçtiğimiz günlerde Andy Cohen'in sohbet programına konuk oldu.

Watch What Happens Live with Andy Cohen adlı o programda da geçmişte kısa bir birliktelik yaşadığı Nick Jonas hakkında ilk kez konuştu.

Sunucu Cohen'in "Bu ilişkiyi nasıl tanımlarsınız?" sorusuna karşılık olarak önce gülümsedi Kate Hudson.

Ardından da "Sevgi dolu, eğlenceli ve nazik" diye yanıt verdi.. Hudson sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanki genç bir adamın bedenine yerleşmiş yaşlı bir adam gibiydi... Ve biz onu seviyoruz."

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Kate Hudson ile 31 yaşındaki Nick Jonas, 2015 yılında ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldı. Aynı ay da aralarında bir yakınlaşma oldu.

Hudson ile Jonas ilişkilerini çok da göz önüne çıkarmadılar. Birlikte gittikleri bir Disney World gezisinde yakalandılar ve ilişkileri gün yüzüne çıktı.

Ama Kate Hudson ile Nick Jonas'ın ilişkileri fazla uzun sürmedi. Ayrılığın ardından Nick Jonas, Hudson hakkında güzel sözler sarf etti.

Jonas "Kate inanılmaz biri" diye tanımladı eski sevgilisini. Sonra da aralarında güzel bir iletişim olduğunu ve birbirlerinin güzel yanlarını görmeyi başardıklarını söyledi.

CHOPRA İLE EVLENDİ

Nick Jonas, 2018 yılından bu yana oyuncu Priyanka Chopra ile evli. Çiftin Malti adında bir kızları bulunuyor.

Birkaç hafta önce haklarında ayrılacakları söylentisi çıksa da Hindistan'da Ambani ailesinin çok konuşulan düğününe birlikte katılıp aşk tablosu çizerek bütün bunları yalanladı ünlü çift.

YILLARDIR NİŞANLI

Kate Hudson ise 2017 yılından bu yana Danny Fujikawa ile birlikte. Nişanlanan çiftin Rani adında bir kızı bulunuyor.

Hudson, eski Eşi Chris ile evliliğinden 20 yaşında Ryder, eski sevgilisi Matt Bellamy'den de 12 yaşında Bingham adında iki çocuk sahibi oldu. Şu andaki nişanlısı Fujikawa'dan dünyaya gelen kızı Rani ise 5 yaşında.