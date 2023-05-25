Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz!

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Şubaşı#Atakan Başavcı#Aras Bulut İynemli
Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 08:16

Daha önce meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan oyuncu Hazal Şubaşı, Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Haberin Devamı

Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Başavcı, sevgilisine “Kameralar bizi mi çekiyor?” diye sordu. Subaşı, “İlişkimiz daha çok yeni. 1 aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler... 

 

Hedefim oyunculuk

Yasmin Erbil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde tek başına alışveriş yaptı. Erbil, YouTube kanalı ‘Spontane’ için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

Ünlü isim, oyunculuk eğitimleri aldığını da açıkladı: “Asıl hedefim oyunculuk. Bu alanda da emin adımlarla ilerlemek için eğitim almaya devam ediyorum.”

Haberin Devamı

Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz

Bu işler kısmet

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay önceki gün eşi Seda Han Özmen ile Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Çift, çocuk sorularına “Hayırlısı. Bu işler kısmet” cevabını verdi. Gencebay, rol aldığı dizinin çekimlerine ara verildiğini söyledi: “Biraz dinleneceğim. Sonrasında teklifleri değerlendireceğim.”

Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz

Ekranı özledim

Ayça Ayşin Turan önceki gün Zorlu AVM’deydi. Oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Bir süredir ekrandan uzak olan Turan, şu sıralar bol bol senaryo okumaları yaptığını söyledi: “Gelen teklifleri değerlendirme aşamasındayım. Ekranları ve setleri çok özledim.”

Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz

Sezonu açtı

Zeynep Alkan, arkadaşları ile yaz sezonunu açtı. Ünlü isim, Bodrum’da sahilde ve partilerde çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Alkan’ın pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haberin Devamı

Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz

Set sonrası egzersiz

Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nda rol alan Selim Bayraktar, setten anlarını hayranları ile paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay ile poz verdi. Fit haliyle dikkat çeken Bayraktar, set sonrası da spora gitti. Oyuncunun sporda en zor hareketleri bile rahatlıkla yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Şubaşı#Atakan Başavcı#Aras Bulut İynemli

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik