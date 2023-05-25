Aşıklar el ele poz verdi... 1 aydır birlikteyiz!

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Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Başavcı, sevgilisine “Kameralar bizi mi çekiyor?” diye sordu. Subaşı, “İlişkimiz daha çok yeni. 1 aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hedefim oyunculuk

Yasmin Erbil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde tek başına alışveriş yaptı. Erbil, YouTube kanalı ‘Spontane’ için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

Ünlü isim, oyunculuk eğitimleri aldığını da açıkladı: “Asıl hedefim oyunculuk. Bu alanda da emin adımlarla ilerlemek için eğitim almaya devam ediyorum.”

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Bu işler kısmet

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay önceki gün eşi Seda Han Özmen ile Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Çift, çocuk sorularına “Hayırlısı. Bu işler kısmet” cevabını verdi. Gencebay, rol aldığı dizinin çekimlerine ara verildiğini söyledi: “Biraz dinleneceğim. Sonrasında teklifleri değerlendireceğim.”

Ekranı özledim

Ayça Ayşin Turan önceki gün Zorlu AVM’deydi. Oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Bir süredir ekrandan uzak olan Turan, şu sıralar bol bol senaryo okumaları yaptığını söyledi: “Gelen teklifleri değerlendirme aşamasındayım. Ekranları ve setleri çok özledim.”

Sezonu açtı

Zeynep Alkan, arkadaşları ile yaz sezonunu açtı. Ünlü isim, Bodrum’da sahilde ve partilerde çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Alkan’ın pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Set sonrası egzersiz

Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nda rol alan Selim Bayraktar, setten anlarını hayranları ile paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay ile poz verdi. Fit haliyle dikkat çeken Bayraktar, set sonrası da spora gitti. Oyuncunun sporda en zor hareketleri bile rahatlıkla yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.