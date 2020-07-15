Arto'ya dava şoku: Hapsi isteniyor!

ÇAĞLA Şıkel kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Arto’dan şikâyetçi olmuştu. 1 milyon liralık tazminat davası açan ünlü model ve sunucu, Arto için 3 ay mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Dilekçede Arto’nun Instagram hesabından yaptığı yorumda Çağla Şıkel hakkında kötü kadın imasında bulunduğu, devamında da anneliği üzerinden beter açıklamalar yaptığı ve Şıkel’in psikolojisinin bozulduğu belirtmişti.

Çağla Şıkel ayrıca mahkemeden korunma kararını ihlal ettiği iddiasıyla Arto’nun zorlama hapsine tabi tutulmasını istemiş, ancak mahkeme zorlama hapis talebini reddetmişti.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Şıkel’in savcılığa şikâyeti üzerine Arto hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Arto’ya ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde Arto’nun bu paylaşımlarının Çağla Şıkel’in onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arto, davaya konu paylaşımın kendisine ait olduğunu belirtti. Çağla Şıkel’i iş hayatı ve sosyal çevresinden tanıdığını anlatan Arto, bu paylaşımı tamamen ifade özgürlüğü ve eleştiri kapsamında yazdığını, hakaret suçlamasını kabul etmediğini söyledi.



