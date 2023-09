Artık adını bile hatırlayan yok ama o dünyanın en zengin modeli!

Haberin Devamı

Moda dünyasına yön veren, attıkları her adım olay olan, giydikleri taktıkları her şeyi bir anda trend haline getiren modellerin de ünlü oyunculardan ve şarkıcılardan bu konuda geride kalmadığı açık. Özellikle de dünyanın en büyük modaevleri ve en büyük markalarıyla reklam anlaşmaları yapan bu isimler hatırı sayılır servetlerin sahibi oluyor.

Üstelik çalışırlarken yani podyumda profesyonel modellerler olarak yürürken değil sonrasında da bu servetleri kat kat artırmayı başarıyorlar. Hele de isimlerinin başına “süper” eklenen modeller… İşte onlar kariyerleri boyunca ve sonrasında da yakaladıkları büyük başarılar ve kazandıkları servetle herkese parmak ısırtıyorlar.

Peki moda dünyasının en büyük isimleri, yıllardır adlarından en çok söz ettiren bu modeller arasında en zengini kim dersiniz? Cevap oldukça şaşırtıcı. Çünkü listenin geri kalanındaki isimler herkes tarafından gayet iyi bilinirken dünyanın en zengin modelinin adını artık pek de hatırlayan yok!

Cindy Crawford ve Gisele Bundchen en zengin ilk 10 model listesinin ikinci sırasını paylaşıyorlar

Listenin ikinci sırasındaki isimden başlayıp geriye doğru gidelim ve dünyanın en zengin modelini sonra bırakalım… İkinci sırada, 57 yaşındaki ikonik güzel Cindy Crawford yer alıyor. Crawford ikinciliği Victoria's Secret yıldızı Gisele Bundchen ile paylaşıyor. İki modelin de serveti tam 317 milyon sterlin.

Listenin üçüncü sırasında ise 158 milyon sterlin ile David Bowie'nin dul eşi ve pop ikonuyla evli olmasının yanı sıra Calvin Klein ve Gianni Versace'ye ilham perisi olarak yıllarca p9odyumda yürüyen ve reklam kampanyalarının yüzü olan 68 yaşındaki Somali doğumlu Iman yer alıyor.

Modellikten televizyon yıldızlığına geçiş yapan Heidi Klum listenin beşinci sırasında

Podyum kraliçesinden TV yıldızına dönüşen 50 yaşındaki Heidi Klum, America's Got Talent ve Germany's Next Top Model yarışmalarındaki jüri üyeliği sayesinde 127 milyon sterlinlik bir servete sahip ve beşinci sırada yer alıyor.

Klum'u 75 milyon sterlinle sarışın güzel Elle Macpherson takip ediyor; Macpherson modellik kariyerinin yanı sıra Friends dizisindeki Janine rolüyle de tanınıyor. Elle Macpherson’ın yıllar boyunca ideal kadın fiziği konusunda tüm moda ve güzellik otoriteleri tarafından örnek gösterildiğini eklemiş olalım.

Tyra Banks ise sayısız moda anlaşması, oyunculuk denemeleri ve America's Next Top Model'in yaratıcısı olmasının yanı sıra bu yarışmanın dünya çapındaki sayısız versiyonu sayesinde 71 milyon sterline sahip ve altıncı sırada.

Uzun yıllar podyumların en başarılı modeli olan, hâlâ da sayısız markanın yüzü olarak çalışmaya devam eden Kate Moss listede dokuzuncu sırada yer alabildi

Sürpriz bir şekilde sekizinci sırada yer alan 53 yaşındaki Naomi Campbell, PrettyLittleThings ile yaptığı son anlaşma da dahil olmak üzere uzun ve çeşitli kariyeri sayesinde 63 milyon sterlinlik bir varlığa sahip.

Onu dünyanın en büyük ve en tanınmış markalarından bazılarıyla yaptığı anlaşmaların yanı sıra şu anda feshedilmiş olan Top Shop markasıyla yaptığı başarılı işbirliğinin ardından 55 milyon sterlinlik bir servete kavuşan 49 yaşındaki yakın arkadaşı Kate Moss takip ediyor.

Listede açık ara birinci olan Kathy Ireland 1978'de keşfedilmiş ve Elite Models'la sözleşme imzalayarak kariyerine başlamıştı

Son olarak onuncu sırada, henüz 11 yaşındayken Keeping Up With The Kardashians ile süper starlığa yükselen 27 yaşındaki Kendall Jenner yer alıyor. Kız kardeşlerinin televizyon ününden uzaklaşıp kendine başarılı bir modellik kariyeri inşa eden Kendall 45 milyon sterlinlik servetiyle onuncu sırada.

Naomi Campbell, Kate Moss ve Kendall Jenner… Bu isimler para içinde yüzüyor diyebilirsiniz. Ama üçünün toplamından çok daha büyük bir servete sahip olan yıldız isim beklenmedik başarısıyla listenin yarısından fazlasını geride bırakıp zirveye yerleşiyor.

60 yaşındaki ünlü model art arda 13 Sports Illustrated kapağında yer aldı... Bu inanılmaz başarıya ulaşabilen yok

60 yaşındaki Amerikalı model Kathy Ireland 428 milyon sterlinlik servetiyle göz kamaştırıyor ve en zengin modeller listesinin en başında yer alıyor. Şimdilerde podyumdan ve moda dünyasından epey uzakta olan Kathy Ireland 80'li ve 90'lı yıllarda podyumun en başarılı modellerinden biriydi. Ve art arda 13 Sports Illustrated kapağında yer alarak da kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

Peki nasıl oluyor da Ireland listedeki tüm isimleri geride bırakıp böylesine bir servete sahip oldu? Şimdilerde Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lopez gibi ünlülerin yaptığını çok uzun yıllar önce yaparak elbette. Kathy Ireland, kendinden sonraki neslin ünlü kadınlarının yaptığı gibi ismini markalaştırdı ve iş yaşamındaki ve girişimcilikte başarısı onu dünyanın en başarılı kadınlarından biri yaptı.

Şimdilerde moda ve gösteri dünyasının birçok ünlüsünün yaptığı Kathy Ireland çok uzun yıllar önce yapmış, adını markalaştırarak kurduğu şirketle dünyanın en başarılı girişimcilerinden biri olmuştu

Ünlü model 1993 yılında, kendisini dünyanın en zengin eski modellerinden biri haline getiren “kathy ireland Worldwide” (kiWW) adlı bir marka lisanslama şirketi kurdu. İş dünyasındaki bu parlak kariyerinin bir sonucu olarak, 2015 yılına kadar 420 milyon dolarlık bir kişisel servet kazandı. Sadece 2021 yılında, şirketi 3,1 milyar dolarlık perakende satış gerçekleştirdi. Markası dünyada 15 numara oldu ve Ireland, bu başarısıyla iş dünyasından sayısız ödül de kazandı.

1993 yılında, Kathy Ireland'ın adı bir çorap serisine basıldı ve 100 milyon çift sattı. Perakende zinciriKmart bunu fark etti, daha sonra Ireland'a mayo, aktif giyim, aksesuar, kazak ve daha fazlasını içeren kendi giyim serisini verdi. İlk başarıdan güç alan Ireland, başlangıçta kendisinin ve ilgili tröstlerinin tamamına sahip olduğu bir marka pazarlama firması olan kathy Ireland Worldwide'ı kurdu. Şirket, Kmart ile özel bağlarını kestiği 2003 yılından sonra ev ürünleri alanında işlerini geliştirmeye odaklandı.

Kathy Ireland 428 milyon sterlinliklik servetine dünyanın sektöründe en başarılı şirketleriden birini kurarak sahip oldu... 1988'den beri doktor Greg Olsen'la evli olan Ireland'ın üç de çocuğu var

2005 ve 2012 yılları arasında Ireland'ın markasını taşıyan ürünler yıllık 2 milyar dolarlık perakende satış gerçekleştirdi ve şirket sektöründe lider konuma geldi. Mayıs 2012 tarihine gelindiğindeyse Kathy Ireland çoktan adını dünyanın en zengin modeli olarak tarihe yazdırmıştı…