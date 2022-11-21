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Armağan Çağlayan'dan üzen haber: Akciğerinde kitle tespit edildi

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#Armağan Çağlayan#Akciğer Kanseri#Akciğerde Kitle
Armağan Çağlayandan üzen haber: Akciğerinde kitle tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 17:32

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Çağlayan'ın akciğerinde tespit edilen kitlenin kanserli olduğu ortaya çıktı.

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Armağan Çağlayan durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

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Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim…"

Armağan Çağlayandan üzen haber: Akciğerinde kitle tespit edildi

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#Armağan Çağlayan#Akciğer Kanseri#Akciğerde Kitle

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