Arkadaşı paylaştı... Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti!

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremde yaralı sayısı 100 bini aştı.

Youtube ve Instagram'da yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'a günler sonra ulaşıldı. Hatay'da ailesiyle 8 katlı bir binanın en alt katında oturan Duymaz'ın depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıp Narin, Instagram hesabından 'Başımız sağ olsun' paylaşımını yaptı.

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Narin, dün akşam da enkaz alanından paylaştığı fotoğrafa, 'Çalışma sabahtan beri devam ediyor, bekliyoruz 'notunu düşmüştü.