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Haber Giriş: 11.03.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Arada kalmışlık (Aylin Coşkun)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Arada kalmışlık (Aylin Coşkun)

Kışın beyazı çok seviyorum ama burada bir şeyler fazla geliyor gözüme.

Sporluktan aşırılığa kaçılmış o bluzla.
Eşofman, spor ayakkabı işin içine
girdiğinde üste tişört veya hoodie gerekiyor.
Böyle bluzla kombinlendiğinde arada kalmışlık hissi çıkıyor ortaya.
Spor desen spor değil, şık desen şık değil.
Çanta ise başlı başına sorun zaten.

Arada kalmışlık (Aylin Coşkun)

TERS KÖŞE (HANDE YENER)

Beğenip beğenmediğime karar veremediğim bir kombinle Hande Yener karşımızda.
Mesela bunu Lady Gaga giyse tek kelime etmezdik.
Aslında başlı başına kendine has bir kombin, ceket üstüne takılan çanta ise çok cool.
Gereksiz derili kıyafetlerdense Uzakdoğu esintisine sahip bu tarzı daha çok kabullenebilirim galiba Hande Yener için.

Arada kalmışlık (Aylin Coşkun)


 

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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