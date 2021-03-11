Arada kalmışlık (Aylin Coşkun)

Sporluktan aşırılığa kaçılmış o bluzla.

Eşofman, spor ayakkabı işin içine

girdiğinde üste tişört veya hoodie gerekiyor.

Böyle bluzla kombinlendiğinde arada kalmışlık hissi çıkıyor ortaya.

Spor desen spor değil, şık desen şık değil.

Çanta ise başlı başına sorun zaten.

TERS KÖŞE (HANDE YENER)

Beğenip beğenmediğime karar veremediğim bir kombinle Hande Yener karşımızda.

Mesela bunu Lady Gaga giyse tek kelime etmezdik.

Aslında başlı başına kendine has bir kombin, ceket üstüne takılan çanta ise çok cool.

Gereksiz derili kıyafetlerdense Uzakdoğu esintisine sahip bu tarzı daha çok kabullenebilirim galiba Hande Yener için.





