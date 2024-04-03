Bir duvağın altında dört kişi... Meğer o iş iki yıl önce bitmiş... Ünlü oyuncu evliyken bir daha düğün yapmış

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Dünyanın en gözde tarihi ve turistik kentlerinden birinde, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bir mekanda, tabii ki aile ve yakınlarının tanıklığında hayatlarını resmen birleştirdiler.

Her ne kadar davetli olmasalar da paparazzi ordusu da takipteydi. Bütün dünyanın haberdar olduğu bu düğün, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşti.

Böyle bakıldığında ünlü oyuncuyla kocası henüz altı aylık evli... Ama aslında durumun tam olarak öyle olmadığını, daha önce evlendiklerini de kendisi açıkladı zaten.

Bir başka deyişle herkesin bildiği o düğün onların ikinci düğünüymüş!

Son dönemin en gözde oyuncularından olan bu ünlü ile müzik dünyasının genç yeteneklerinden kocası aslında önceki yıl bambaşka bir yerde evlenmişler. Hem de gizlice! Sonra da eylül ayında herkesin bildiği o düğünü yapmışlar.

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Ünlü oyuncu bunu da 1 Nisan'da yaptığı bir paylaşımla ilk kez açıkladı. Çünkü o gün aslında genç çiftin evlilik yıl dönümüydü.

EVLİYKEN BİR DAHA DÜĞÜN YAPMIŞLAR

Bu ünlü oyuncu geçen yılın eylül ayında İtalya'daki her yıl milyonlarca turisti çeken Venedik'teki düğününden herkesin haberdar olduğu Anya Taylor Joy.

27 yaşındaki Anya Taylor Joy ile 29 yaşındaki Malcolm McRae herkesin bildiği kadarıyla geçen yıl hayatlarını birleştirdi. Zaten düğünleri de oldukça görkemliydi.

Ama güzel oyuncu, önceki gün yaptığı Instagram paylaşımında aslında önceki yıl ABD'de ünlülerin düğün yapmak için sık tercih ettiği New Orleans'ta gizlice evlendiklerini açıkladı.

Çok fazla kimsenin bilmediği o törende mutlu çifti, modellikten oyunculuğa geçen Cara Delevingne de yalnız bırakmadı. Anya Taylor Joy, New Orleans düğününde çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı.

Genç oyuncu o gün çekilen bir dizi fotoğrafının yer aldığı paylaşımında "İki yıl önce en iyi arkadaşımla New Orleans'ta gizlice evlendim" diye yazdı. Sonra da "O günün büyüsü sonsuza dek varlığımın her hücresine kazındı" diye devam etti.

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Kocası Malcolm McRae'ye de "İkinci (birinci) yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" diye seslendi.

İKİNCİ DÜĞÜN ÇOK SEVDİKLERİ VENEDİK'TE

Anya Taylor Joy böylece aslında herkesin bildiği gibi geçen yılın eylül ayında değil, önceki yıl New Orleans'ta evlendiğini de herkese ilan etmiş oldu.

Aslına bakılırsa hayranlarının bu gizli düğünden haberi yoktu. Onlar da herkes gibi geçen yıl Venedik'te çekilen paparazzi fotoğraflarından yola çıkarak genç çiftin o dönem evlendiğini düşünüyordu.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin Venedik düğünü yapıldığı dönemde magazin basınının manşetlerinde uzun süre yer aldı.

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Genç oyuncunun o düğünde giydiği üzerinde kuş desenleri bulunan gelinliği de çok konuşulmuştu.

Rol aldığı Queen's Gambit adlı diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan 27 yaşındaki Anya Taylor Joy, müzisyen Malcolm McRae ile hayatını birleştirmenin mutluluğunu paylaşmak için çok sevdikleri Venedik'i seçti.

Düğün için seçilen kent bu kadar tarihi olunca Anya ile Malcolm'ın, ünlülerin akın ettiği düğünü de yine tarihi bir mekanda gerçekleşti.

Genç çift, Venedik'te Büyük Kanal'ı gören 15'inci yüzyıldan kalma bir mekanda hayatlarını birleştirdi. Düğün, o kentin ve binanın tarihi atmosferine uygun bir şekilde yapıldı. Hatta konukların giyimi kuşamıyla Venedik'in ünlü maskeli balolarından birine dönüştü.

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Bütün bunlara değineceğiz ama biz düğünün yıldızına yani Anya Taylor Joy'a biraz daha yakından bakalım. Daha doğrusu ünlü yıldızın sıra dışı gelinliğine.

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GÖĞÜS KISMINDA KUŞ MOTİFLERİ YER ALIYORDU

Genç yıldızın büyük günü için seçtiği gelinlik beyaz ya da beyaz tonu değildi. Çok açık tonda bir kahverengiydi. Üzerine de çikolata renginde orman motifleri işlenmişti. Bu işlemelerde en çok dikkat çeken ayrıntı ise uzaktan bile dikkat çeken kuş motifleri oldu.

Anya Taylor Joy'un duvağı ise gelinliğin en klasik parçasıydı. Gelinliğinin pudra tonunda kahverengi olmasına rağmen duvak beyazdı.

Güzel oyuncu, saçlarını ise yarım topuz şeklinde topladı ve duvak da o topuzun ucuna yerleşirildi. Anya Taylor Joy'un gelinliğnini, 2021 yılından bu yana tanıtım yüzü olduğu Dior markasının imzasını taşıdığını da ekleyelim.

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Anya Taylor Joy, düğünden sonra düzenlenen partilerden birine giderken ise klasik beyaz rengi tercih etti.

DÜĞÜN DEĞİL SANKİ MASKELİ BALO

Biraz da düğünün genel atmosferine bir bakalım. Genç çift iki yıllık ilişkilerini Venedik'te gerçekleşen maskeli balo şeklindeki bir düğünle taçlandırdı. Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin mutluluğuna 150 konuk tanıklık etti.

Bu konukların çoğu da gelin ve damat gibi ünlülerden oluşuyordu. Keeleigh Sperry, kocası Miles Teller, ünlü model Cara Delevingne, Dominikli oyuncu Aimee Carrero, Hollywood ünlüsü Julia Garner düğünün konukları arasındaydı.

Anya Taylor Joy, tören için klasik bir gelinlik giymedi. Bunun yerine bej renkli üzerinde kuş ve ağaç dalı motifleri bulunan bir gelinlik giydi. Sarı saçlarını yarım topuz yapan genç oyuncu, beyaz duvağını da bu şekilde başına yerleştirdi.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae 2021 yılından bu yana birlikteler. Fakat ilişkilerini kapalı kapılar ardında yaşamayı çok fazla göz önüne çıkmamayı tercih etti genç çift. Düğün planlarını da çok yakınları dışında kimseye söylemediler.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, törenin organizasyonu için İtalya'da tanınmış bir şirketi tercih etti.

UZAK MESAFELİ İLİŞKİ SÜRDÜRDÜLER

Anya Taylor Joy, artık kocası olan McRae hakkında Vogue dergisine verdiği röportajda "Sonunda birlikte sessizlik içinde oturabileceğim birini bulduğum için mutluyum" demişti.

Artık evli bir çift olmalarına rağmen Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, aralarına mesafelerin girdiği bir ilişki yaşadılar. Anya, Londra'da, Malcolm ise ABD'de yaşıyordu. Fakat bu durum ilişkilerini sekteye uğratmak yerine birbirlerine daha fazla bağlanmalarını sağladı.

Anya Taylor Joy, bir röportajında "Bu zor... Ama bir açıdan da harika bir durum. Çünkü bir araya geldiğimizde, zamanın kıymetini daha fazla biliyoruz" dedi.

Her ne kadar Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, düğünlerini basının meraklı gözlerinden uzakta gerçekleştirse de konuklarından bazıları sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Bunlardan biri de Taylor'ın yakın dostları ve meslektaşları olan Keeleigh Sperry ile kocası Miles Teller...

Son dönemin genç yeteneklerinden Miles Teller'ın karısı Keleigh, Instagram sayfasından bol bol paylaşım yaptı.

Onun fotoğraflarına bakılırsa düğün Venedik karnavalı atmosferini yaşattı. Tören bir maskeli balo şeklinde gerçekleşti.

Konuklar, 1920'li ve 30'lu yılların çizgilerini çağrıştıran kıyafetler giyip takılar kullandı. Çoğu görünümlerini de maskelerle tamamladı.

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae'nin düğün töreni 15'inci yüzyılda inşa edilen Pisani Moretta Sarayı'nda yapıldı.

Barok anlayışla dekore edilen mekan, Venedik'te Büyük Kanal'ın kıyısında bulunuyor. Bu saray geçmişte kökenleri Pisa'dan gelen ve Venedik'in en zenginleri arasında yer alan Pisani ailesine aitti.

Düğünün yapıldığı sarayın dış cephesinde kemerler bulunuyor. Zemin katta ise doğrudan Büyük Kanal'a açılan bir kapı yer alıyor.

Bu tarihi bina 1994 yılından bu yana Venedik'te geleneksel olan gösterişli bir maskeli baloya ev sahipliği yapıyor. Anya Taylor Joy ve Malcolm McRae'nin evlenmek için burayı tercih etmesinin nedeni de planladıkları düğünün konseptine uygun olması.