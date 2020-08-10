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Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Antonio Banderas’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Antonio Banderas’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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İspanyol oyuncu Antonio Banderas, 60. yaş gününde koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.(dha)

İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Banderas,yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” dedi.

Antonio Banderas’ın koronavirüs testi pozitif çıktı


 

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