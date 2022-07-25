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Anneye son görev! Ebru Gündeş'in gözyaşları...

#Ebru Gündeş#Müjgan Bilgin#Ebru Gündeş Annesi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı. Bilgin, Zincirlikuyu Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş’in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Bilgin, için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu’nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl’ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. 

Anneye son görev Ebru Gündeşin gözyaşları...

Müjgan Bilgin’in naaşı, Zincirlikuyu Cami’nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. 

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EBRU GÜNDEŞ'E TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Ebru Gündeş’i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin’in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

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#Ebru Gündeş#Müjgan Bilgin#Ebru Gündeş Annesi

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