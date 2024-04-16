Annesinin ona hamile kalması skandal olmuştu... 'Pembe gülü' artık genç kız oldu

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Çünkü hamile kalan kişi, o dönemde çalkantılı hatta yer yer türlü rezilliklerin yer aldığı özel hayatıyla konuşulan bir ünlünün kız kardeşiydi.

Ablasının yolundan gidiyor gibi görünen yani gösteri dünyasında kariyer yapmaya çalışan genç kız hamile kaldığında daha 16 yaşındaydı.

BEBEĞİNİ DE SEVGİLİSİNİ DE ALIP UZAK BİR KASABAYA TAŞINDI

Ondan gelen bu haber de kelimenin tam anlamıyla ortalığı birbirine kattı. Sonuç olarak bir bebek beklediği ortaya çıktığında kendisi daha çocuk sayılacak yaştaydı.

Başta ailesi olmak üzere herkes bu duruma bir son vermesi gerektiğini savundu. Ama o direndi... Karnındaki bebeğini de o bebeğin babasını da alıp uzaklara, kimsenin onları göremeyeceği bir yere gitti.

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O bebeği dünyaya getirdi. Aradan yıllar geçti ve daha doğacağı belli olduğunda skandal yaratan o bebek büyüdü, artık genç kız oldu. Hatta lise mezuniyetini bile kutladı.

GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜYEN BEBEK GENÇ KIZ OLDU

Hamileliğiyle skandal yaratan bu genç kadın Britney Spears'ın kız kardeşi Jamie Lynn Spears. Bugün 33 yaşında olan ve yıllardır bir kız daha dünyaya getirdiği mutlu bir evlilik sürdüren Jamie Lynn Spears, geçtiğimiz hafta sonu büyük bir mutluluk yaşadı.

Henüz 16 yaşındayken hamile kalıp dünyaya getirdiği 15 yaşındaki büyük kızı Maddie, ortaokuldan mezun oldu.

Jamie Lynn, ilk göz ağrısı Maddie'nin bu mutlu gününde çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaştı.

Jamie Lynn Spears'ın, eski sevgilisi Casey Aldridge ile ilişkisinden dünyaya gelen 2008 doğumlu Maddie, tören için pembe bir gece elbisesi seçti.

Derin bir yırtmacı olan tek omuzlu elbisenin sırtındaki dekolte detayları da dikkat çekti. Maddie'ye mezuniyet töreninde eşlik eden erkek arkadaşının da genç kızın elbisesine uygun renkte kravat taktığı görüldü.

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Jamie Lynn Spears, liseden mezun olması şerefine gençleri mezuniyet balosuna yollamadan önce evinin bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Onun sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozlara da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Jamie Lynn Spears'ın kızı Maddie artık boyunu da geçti.





DEDİKODULARDAN KAÇMAK İÇİN KÜÇÜK BİR KASABAYA TAŞINDILAR

Jamie Lynn Spears'ın büyük kızı Maddie'yi dünyaya getirmesi gerçekten olaylı olmuştu.

O dönemde kariyer basamaklarını emin adımlarda tırmanan küçük bir yıldız adayı olan Jamie Lynn, bunca tepkinin ardından kızının babası Casey ile birlikte spot ışıklarının altından uzaklaştı.

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O süreçte yaşadıklarını da geçen yıl konuk olduğu bir podcast yayınında anlattı.

Jamie Lynn ile kızının babası Casey, Mississippi'de deyim yerindeyse herkesin unuttuğu bir kasabaya taşındılar.

Bu durumu da "Spot ışıklarının altından uzaklaşıp normal bir hayat yaşamak istedim" diye anlatmıştı Jamie Lynn Spears.

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Hatta söylediğine göre o dönemde çok kısıtlı bir parayla hayatlarını sürdürdüler. Cep telefonu gibi teknolojik aletlere de sahip olmadılar hiç. Jamie Lynn, gözlerden uzak yaşamanın kendisine iyi geldiğini, bu şekilde fotoğrafının çekileceği korkusu olmadan rahatça alışverişe gidebildiğini ve ailesiyle ilgilendiğini sözlerine ekledi.





YENİDEN EVLENDİ VE BİR KIZI DAHA OLDU

Jamie Lynn Spears, kızı Maddie'nin babasından ayrıldıktan sonra aşkı yeniden buldu. 2014 yılından bu yana Jamie Watson ile evli.

Bu evlilikten de 6 yaşına giren Ivy adında başka bir kız çocuğu dünyaya getirdi Jamie Lynn Spears.

Kendisi her ne kadar küçücük bir kızken gösteri dünyasına adım atmış olsa da kızları Maddie ile Ivy için böyle bir hayali yok.

Bunu da yine katıldığı sohbet programında "Onların yaşındayken ben gösteri dünyasının içindeydim. Bunu yaptım çünkü yapmayı seviyordum. Bu Maddie ve Ivy'nin annelerinin yaptığı bir şey. Ama kızlarımı her şekilde benim yaşadıklarımı yaşamaktan korumaya çalışıyordum" diye anlattı Jamie Lynn Spears.