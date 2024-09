Ani kaybı dünyayı yasa boğmuştu… Ünlü şarkıcının kızı konuştu: Annemi öldüren kırık kalbiydi!

Haberin Devamı

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Elvis Presley’nin varisi olan, tek kızı Lisa Marie Presley de ne yazık ki babasının kaderinden kaçamadı ve 2023’ün ocak ayında daha 54 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Dünyanın en ünlü soyadlarından birine sahip olarak doğsa ve babasının yolundan gidip ünlü bir şarkıcı olmayı başarsa da Lisa Marie Presley, hayatta aradığı mutluluğu ve iç huzuru bir türlü bulamamıştı.

2023'ün hemen başında, daha 54 yaşındayken hayatını kaybeden Elvis Presley'nin tek varisi Lisa Marie Presley'nin anısını şimdi oyuncu kızı Riley Keough yaşatıyor

Yıllarca bağımlılık sorunlarıyla boğuşan ünlü yıldızın başta yine bu sebepten hayatını kaybettiği düşünülse de yapılan incelemede Lisa Marie Presley’nin ölüm sebebi daha önce geçirdiği mide küçültme operasyonundan kaynaklı bir kalp krizi olarak raporlara geçti.

Oysa Lisa Marie Presley’nin kendisi gibi şarkıcı ve oyuncu olan ve kariyeri son yıllarda git gide parlayan kızı Riley Keough aslında annesini öldüren asıl sebebin hiç dinmeyen acısı ve kırık kalbi olduğunu düşünüyor…

Riley Keough, annesinin tamamlayamadığı anı kitabını bitirdi ve kitapla ilgili her şeyi People dergisine anlattı

People dergisine kapak olan ve annesinin yazmaya başlayıp bitiremediği “From Here to the Great Unknown” (Buradan Büyük Bilinmeze) adındaki anı kitabını tamamlayan Riley Keough annesinin oğlu Benjamin Keough genç yaşında öldükten sonra asla kendini toparlayamadığını söylüyor.

Lisa Marie Presley de 2020’de, daha sadece 20 yaşındayken kendi canına kıyan oğlu Benjamin’in acısını atlatamadığını ve o günden sonra hayatına aslında yaşayan bir ölü olarak devam ettiğini itiraf etmişti…

Lisa Marie Presley 2020’de, daha sadece 20 yaşındayken kendi canına kıyan oğlu Benjamin’in acısının üstesinden gelemedi... Ve kızı Riley'ye göre onu hayattan koparan da acıyla dolu kırık kalbi oldu

Presley, kendi vefatından önce yazdığı dokunaklı bir makalede, çocuğunun kaybını asla “atlatamayacağını” çoktan öngörmüştü.

35 yaşındaki Riley Keough verdiği röportajda “Annem, kardeşim Ben öldükten sonra bana ve küçük kız kardeşlerim Finley ve Harper’a güç vermek için elinden geleni yaptı ama biz onun ne kadar acı çektiğini biliyorduk” dedi.

Lisa Marie Presley 4 çocuk annesiydi... Oğlu öldükten sonra üç kızı için hayata tutunmaya çalıştı ancak bunu bir türlü başaramadı

“Annem fiziksel olarak ameliyatın etkilerinden öldü ama hepimiz onun kırık bir kalpten öldüğünü biliyorduk” diyen Riley Keough, annesi Lisa Marie Presley’yi kaybettiğinde kendisi de daha yeni anne olmuş, kızını yeni doğurmuştu.

Yani ne acı ki Lisa Marie Presley, sadece oğluna hasret ölmekle kalmadı, ilk torununu da sevip koklayamadan bu dünyadan göçüp gitmiş oldu…

Lisa Marie Presley babası Elvis Presley'le birlikte... Sağdaki fotoğraftaysa kızı Riley kucağında...

Ünlü şarkıcının kızı Riley, kardeşi Benjamin ve annesi Lisa Maria Presley'in vefatının sayfalara dökülmesinin zor olduğunu, ancak kitap gelecek ay çıktığında bu kırılganlığın okuyucuların “insani bir bağ” bulmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti.

Kızına göre aslında Presley de böyle hissediyordu: “Annem birilerinin hikayesini okuyup onunla ilişki kurabileceği ve dünyada yalnız olmadıklarını bilecekleri umuduyla bir kitap yazmak istedi.” diyor Riley Keough…

Lisa Maria Presley, oğlu Benjamin'i genç yaşında kaybettikten sonra bir türlü kendine gelemedi hatta bu acının birgün kendisini de bu hayattan koparacağını hep hissetti...