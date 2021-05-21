Angelina Jolie arÄ±larla poz verdi: 18 dakika Ã¶ylece durdu



18 DAKÄ°KA HAREKETSÄ°Z ÅžEKÄ°LDE DURDU

45 yaÅŸÄ±ndaki altÄ± Ã§ocuk annesi Jolie, Ã¼zerine konan arÄ±lara hiÃ§ tepki vermeden tam 18 dakika boyunca kamera karÅŸÄ±sÄ±nda durdu. Jolie'nin, Dan Winters'a poz verdiÄŸi Ã§ekim bir stÃ¼dyoda gerÃ§ekleÅŸtirildi. KaranlÄ±kta yapÄ±lan Ã§ekimde Jolie dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n set ekibi, arÄ± sokmasÄ±na karÅŸÄ± koruyucu kÄ±yafet giydi.

Â ARICILIK PROJESÄ°

Jolie'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu Ã§alÄ±ÅŸma, Fransa'nÄ±n Provence bÃ¶lgesinde baÅŸlayacak olan bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bu Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda bÃ¶lgede, 5 yÄ±l iÃ§inde 50 kadÄ±nÄ±n arÄ±cÄ± olarak yetiÅŸtirilmesi hedefleniyor. 2 bin 500 arÄ± kovanÄ± oluÅŸturup 125 milyon arÄ± yetiÅŸtirmek de projenin hedefleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

KADINLAR ARICI OLARAK EÄžÄ°TÄ°LECEK

Angelina Jolie de bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n her adÄ±mÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip edecek. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden bu programa katÄ±lacak olan kadÄ±nlarla tanÄ±ÅŸmaktan memnuniyet duyduÄŸunu ve onlarla tanÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸini sÃ¶yledi. Jolie, haziran ayÄ±nda baÅŸlayacak olan eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ve geÃ§im kaynaklarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmesini umduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

PROGRAM BÄ°R AY SÃœRECEK

Jolie'nin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bu programa katÄ±lacak Ã¼lkeler arasÄ±nda Ä°talya, Rusya, KamboÃ§ya, Ruanda, Etiyopya, Ã‡in ve Slovenya da bulunuyor. Program, bir ay sÃ¼recek. Bu, Angelina Jolie'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk sosyal sorumluluk projesi deÄŸil. BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi elÃ§isi olan Jolie, sÄ±k sÄ±k mÃ¼lteci kamplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlerle de biliniyor.

Â

Â

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?