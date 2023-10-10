Yarışmayla gelen şöhretin keyfini bile çıkaramadı: Ağlayarak saçlarını kazıtmıştı... Kansere meydan okudu

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EN MUTLU GÜNÜN ARDINDAN GELEN ACI ŞOK

Genç çift evlendiğinde işleri yoğun olduğu için hemen balayına çıkamamışlardı. O mutlu günden tam dokuz ay sonra nihayet bunun için vakit buldular.

Tam tatile çıkmadan bir gün önce genç kadın kendisiyle ilgili bir şey fark etti. Sağ memesinde kitle vardı.

Yine de tatil planını bozmadılar ve gecikmiş balayına çıktılar. Ama dönüşte hiç duymak istemediği o acı gerçekle yüzleşti genç kadın: Meme kanserine yakalanmıştı.

Zorlu tedavi süreci başladı. O sırada yaşadıklarını da sosyal medyası üzerinden takipçileriyle paylaştı. Gördüğü tedavinin yan etkileri yüzünden ölümden döndüğüne de saçlarını kazıtmak zorunda kaldığına da bütün takipçileri tanık oldu.

Ama o genç yarışma ünlüsü direncini gösterdi ve yaşadığı bütün zorluklara rağmen kariyerinin bir gereği olan kırmızı halıya çıktı. Öyküsü nedeniyle de bütün dikkatleri üzerinde topladı.

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KIRMIZI HALIDA KANSERE MEYDAN OKUDU

Bu sözünü ettiğimiz kişi İngiltere'de yayınlanan The Strictly Come Dancing adlı yarışma programıyla tanınan 32 yaşındaki Amy Dowden.

Geçen temmuz ayında Ben Jones ile hayatını birleştiren Dowden, gecikmeli balayına çıkmadan tam bir gün önce de meme kanserine yakalandığını öğrendi.

Elbette ilk anda bu haber karşısında şoke olan Dowden, yaşadığı zorluklara rağmen yine de ayakta kalmayı bildi.

Genç kadın geçtiğimiz akşam Londra'da düzenlenen Pride of Britain (Britanya'nın Gururu) adlı ödül törenine katıldı.

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarda tedavi yüzünden dökülen saçlarını kestirirken ağladığını gözler önüne seren bir video paylaşan Dowden, o törende peruk kullanmamayı tercih etti.

ALDIĞI PERUĞU KULLANMADI

Dökülen saçlarını gizleme gereği duymayan Amy Dowden, tören için sol omuzunda kocaman bir fiyonk bulunan pembe bir elbise tercih etti. Takıları, aksesuarlarıyla da görenlerin gözlerini kamaştıran bir şıklık örneği sergiledi genç yıldız.

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Birlikte görev aldığı Strictly Come Dancing yarışmasındaki arkadaşları da Amy Dowden'ı yalnız bırakmadı. Onun gülen yüzü eski yarışma arkadaşlarını da mutlu etti.

Amy Dowden, Instagram sayfasından tedavisi sırasında yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor. Dowden'ın en çok konuşulan paylaşımlarından biri de kaybettiği saçlarıyla ilgili olandı.

SAÇLARINI KESTİRİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Genç kadın giderek seyrekleşen saçlarını kazıtırken bir yandan gülümsemiş ama diğer yandan da gözyaşlarını tutamamıştı.

O gece ödül töreninde ise Amy Dowden'ın o kötü günleri geride bıraktığı görüldü. Özetle pembe elbisesiyle göz kamaştırdığı ödül töreni genç kadın için de iyi bir moral kaynağı oldu.

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Amy Dowden, kansere yakalandığını geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden duyurdu. Genç kadın orada başına gelenleri şöyle anlattı: " "Size verecek, paylaşılması kolay olmayan bir haberim var. Yakın zamanda meme kanseri teşhisi aldım. Ama dans pistine dönme konusunda kararlıyım."

Dowden, saçları döküldüğü için bir peruk aldığını sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Ama ödül gecesinde onu kullanmadı.





ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR

Aslında Amy Dowden çok uzun süredir bir tür bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığıyla mücadele ediyordu.

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Çocukluğundan bu yana Crohn hastası olan profesyonel dansçı, hayatının büyük bölümünü bozuk sağlığını yoluna koymak için mücadele ederek geçirdi bir başka deyişle.

Aslına bakılırsa Dowden'ın sağ memesindeki kitleyi keşfetmesi de bu konuda düzenlenen bir kampanya sayesinde oldu.

Kampanyanın etkisiyle kendi memelerini hiç kontrol etmediğini fark etti. Sonra da sıkı bir kontrol yaptı ve hayatını kurtaran o keşifte bulundu: Sağ memesinde bir kitle vardı.

O ilk anda şoke olduğunu anlatan Dowden yine de doktora gitmeden bir süre önce kitleyi kontrol altında tuttu. Fakat kitlenin büyüdüğünü fark edince de soluğu doktorda aldı.

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EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANMASI KONUSUNDA UYARILDI

Acil bir şekilde tetkiklerden geçtikten sonra da Dowden'a o kitlenin şüpheli olduğu söylendi. Anlattığına göre en kötüsüne hazırlanması konusunda uyarıldı.

Yapılan biyopsinin ardından genç dansçının meme kanseri olduğu kesinleşti. Aynı göğsünde bir kitle daha bulundu. Söylediğine göre, kendisine haberi veren doktora sorduğu ilk şey ise ne zaman dans pistlerine dönebileceği oldu.

Hastalığının erken yakalandığını belirten Amy Dowden şimdi aralarında ameliyatın da bulunduğu tedavi programının düzenlenmesini bekliyor.

Genç dansçı, Hello dergisine verdiği röportajda başına gelenler konusunda şunları söyledi: "Bu tür şeylerin sizin başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz. Daha 32 yaşındayım ve bu yaşta meme kanseri olabileceğimi düşünmemiştim. Annem meme kanseri olmuştu ama daha ileri yaşlarda 50'lerindeydi. "