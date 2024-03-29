Kariyerim için feda ettiklerimden utanıyorum.... Sevgilim beni baştan çıkarıcı giyinmeye zorluyordu

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Bugüne kadar bazı ünlülerin eski sevgilisi ya da eski eşi hakkında söylediği çeşit çeşit söz duymuşsunuzdur... Ama böylesi büyük olasılıkla ilk kez oldu...

Ünlü yıldız, geçmişte birliktelik yaşadığı sonra da kendisini başka bir kadın uğruna terk eden eski sevgilisinin ne giyeceğine bile karıştığını itiraf etti. Onun, özellikle bedenini sergileyen şekilde giyinmesi için kendisini zorladığını söyledi.

Aslına bakılırsa bu sözlerin hangi ünlü için sarf edildiğini duyunca büyük bir çoğunluk hiç şaşırmayacak. Çünkü söz konusu bu ünlü, günümüzde de hala aynı nedenle gündemin ilk sıralarını işgal ediyor.

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TABİİ Kİ KANYE WEST'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Eski sevgilisi hakkında "Benim baştan çıkarıcı şekilde giyinmemi istiyordu" diye konuşan bu ünlü Amber Rose... Onun böyle giyinmesini isteyen eski sevgilisi ise Kanye West.

Muhtemelen son bir yılda Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra evlendiği Bianca Censori'nin giyimi nedeniyle çok konuşulan West hakkındaki bu iddia kimseyi şaşırtmadı.

Amber Rose ile Kanye West, 2008 ile 2010 yılları arasında flört etti. Kanye West daha sonra Kim Kardashian ile tanışınca Rose ile yollarını ayırdı.

Ancak aradan geçen bunca yıla rağmen belli ki Amber Rose'un üzerinde yarattığı psikolojik etki silinip gitmedi.

Kanye West ile birlikte olduğu dönemlerde de çok konuşulan Amber Rose, geçtiğimiz günlerde Just B With Betthenny Frankel adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da Kanye West ile geçmişte kalan ilişkisi hakkında konuştu.

'BEN ASLINDA BÖYLE BİRİ DEĞİLDİM'

Amber Rose, eski sevgilisi Kanye West'in kendisine en çok giyim kuşam konusunda müdahale ettiğini söyledi.

Bu konuda şu sözleri sarf etti 40 yaşındaki Amber Rose: " Ben aslında muhafazakarım. Gençlik yıllarımdan beri öyleydim."

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Sonra da Kanye West ile ilişkisi sırasında cinsel çekiciliğini dışa yansıtan biri haline dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada bir model olarak tanınan Amber Rose'un Kanye West ile ilişkisi sırasında şöhretini ikiye katladığını da hatırlatalım.

'BİR ÜNLÜYLE YAŞADIĞIM İLK İLİŞKİYDİ'

Tam adıyla Amber Rose Levonchuck, Kanye West ile iki yıl süren ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Bu benim bir ünlüyle kamuoyunun gözleri önünde yaşadığım ilk ilişkiydi. O ise moda hakkında çok şey biliyordu ve her zaman benim seksi giyinmemi istiyordu."

Amber Rose o dönemde çok genç ve her tür etkiye açık olduğunu bu yüzden de aslında kendisini tam olarak yansıtmadığını bile bile Kanye West'in bu isteğine itaat ettiğini ekledi sözlerine.

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Rose'un anlattığına göre Kanye West'ten ayrıldıktan sonra da üzerine yapışan bu "seksi" imajından kurtulamadı ve bu tanıma sıkışıp kaldı.

'FEDA ETTİKLERİME BAKINCA UTANIYORUM'

Onun anlattığına göre Kanye West'in isteğiyle yarattığı bu imaj onun kariyerinde de ön plana çıktı. Daha farklı görünmek istediğinde sık sık tepkilerle karşılaştığını belirtti Amber Rose.

Bakın bu durumu nasıl özetledi: "Yapımcılar beni oynayacağım videoda nasıl görmek istediklerini söylüyordu. Üzerimde bikini ve elimde bir içki bardağı. Ama aslında o kişi ben değildim."

Amber Rose, konuk olduğu programda bir de itirafta bulundu: "Kariyerimdeki ilk yıllarıma ve bu uğurda feda etmek zorunda kaldığım şeylere dönüp baktığımda utanıyorum."

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Model, kendisine dayatılan kişi olmamak için çok çabaladığını ama kimsenin buna izin vermediğini de söylemeden geçemedi.

Aslına bakılırsa Kanye West'in birlikte olduğu kadınların dış görünüşü ve giyim kuşamı üzerinde baskı kura bir kişiliğe sahip olduğu epeydir konuşulan bir konu.

Dünyanın en çok kazanan ünlülerinden biri olan ve dışarıdan bakıldığında kimsenin kendisine karışmasına izin vermediği izlenimi yaratan Kim Kardashian bile eski eşinin kıyafetlerine müdahale ettiğini açıklamıştı.

Şimdi de kendisinin yarı yaşındaki eşi Bianca Censori'nin giyimi kuşamı nedeniyle gündemin ilk sıralarında Kanye West.

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KARISI SOKAKLARDA YARI ÇIPLAK GEZİYOR

Geçmişte hiç de öyle olmadığı halde Censori, sokaklarda neredeyse yarı çıplak bir şekilde dolaşıyor.

46 yaşındaki West'in 29 yaşındaki eşi Bianca Censori'nin sanki iplerini ünlü rap'çinin elinde tuttuğu bir kukla gibi görünmesi genç kadının ailesini de endişelendiriyor.

Kanye West ile Bianca Censori'nin geçen yıl çıktığı İtalya tatili de bu yüzden olay olmuştu. Birçok İtalyan "Bu ülkede böyle gezilmez" diyerek Censori'nin stiline tepki göstermişti.

Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian ve eski sevgilisi Amber Rose ile kırmızı halıda verdiği pozlar bile birbirine benziyor.





Amber Rose, Kanye West'in yanı sıra Machine Gun Kelly, 21 Savage, basketbol yıldızları Terrence Ross ve Monte Morris ile aşk yaşadı. Rose'un, şu anda Cher ile ilişkisiyle konuşulan Alexander Edwords'tan Slash Electric Alexander Edwards adında bir oğlu bulunuyor. Modelin eski eşi Wiz Khalifa'dan (yukarıda) 10 yaşında Sebastian adında bir oğlu var.