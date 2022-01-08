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O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardındaO gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında#Altın Küre
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O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

#Altın Küre#Golden Globes#Altın Küre Ödülleri
O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Sinema sektörünün en gösterişli ödül gecelerinden birini merakla bekleyenlerin hevesi kursağında kaldı. Bu yıl 79'uncu kez düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri, önceden planlandığı gibi 9 Ocak'ta yapılacak. Ama daha önce akıllara bile gelmeyen bazı değişikliklerle.

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79 YILLIK TARİHİNDE BÖYLE OLMADI
Sinema sektöründe Oscar'ın (Akademi Ödülleri) habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) yarın (9 Ocak Pazar) Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde dağıtılacak. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HFPA) tarafından düzenlenen ödülleri kazananlar açıklanacak ama 79 yıllık tarihinde hiç olmadığı biçimde.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

KIRMIZI HALI YOK, ÜNLÜ KONUKLAR YOK, CANLI YAYIN DA YOK
Gittikçe yayılan Covid 19'un Omicron varyantı nedeniyle bu yıl kırmızı halı geçişi olmayacak. Basın mensupları içeri alınmayacak. Hatta tören TV'den canlı olarak bile yayınlanmayacak. Altın Küre törenine bu yıl sadece sınırlı sayıda üye katılacak. Onlardan da son 48 saatte yapılan negatif sonuçlu PCR testi ile hatırlatma dozu aşı olmaları isteniyor.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURULACAK
Her yıl töreni canlı olarak ekrana getiren NBC kanalı bu yıl böyle bir uygulama yapmayacak. Yani tören TV ekranlarından yayınlanmayacak. Törenin, online olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsiz. Kazananlar, az sayıda kişinin katılacağı törende açıklandıktan sonra Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin sosyal medya hesabından duyurulacak. Daha sonra da konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlanacak.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

ÖDÜLÜN ÜZERİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR
Altın Küre ödülleri bu yıl, yöneltilen "ayrımcılık" suçlamaları nedeniyle gözden düşmüş görünüyor. Ödül dağıtımında yapımcı şirketlerin, basın kuruluşlarına hediyeler yağdırdığının ve sonra da ödül gecesi elleri boş dönmediğinin ortaya çıkmasıyla Altın Küre de eski saygınlığını yitirmişti.

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IRKÇILIK VE AYRIMCILIK SUÇLAMALARI
Ama ödüllerin artık eskisi kadar gözde olmamasının tek nedeni bu da değil. Küreleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin bir tane bile siyahi üyesi bulunmuyor. Bu nedenle geçen yıl aralarında Laura Dern ve Dakota Johnson'ın da bulunduğu bir grup ünlü bu ayrımcılığa karşı bir protesto metni yayınladı. Özetle, etkinliği organize eden Hollywood Yabancı Basın Birliği, insan kayırma, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı ve yolsuzlukla suçlanıyor.

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O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

ÖDÜLLERİ İADE ETTİ
Bu arada Tom Cruise'un da kazandığı üç Altın Küre heykelini birliğe iade ettiğini hatırlatalım.

ESKİ GÜZEL VE GÖSTERİŞLİ GÜNLERDEN...
Görünüşe göre bu yıl ünlüler Altın Küre gecesi kırmızı halıda en şık kıyafetlerini giyip pahalı takılarını kuşanıp geçit yapamayacak. Biz de geçmişe doğru uzanıp Altın Küre gecelerinin  ünlü konuklarını, en akılda kalan kırmızı halı kıyafetlerini yani bir başka deyişle eski güzel günlerini hatırlayalım istedik.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Sinemanın "sarışın efsanesi" Marilyn Monroe, 1952 yılındaki Altın Küre ödül töreninde elindeki aynayla makyajını kontrol ederken.  

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

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1955 yılının Altın Küre töreninden bir kulis görüntüsü. Grace Kelly ile Jean Simmons.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

1957 yılındaki Altın Küre töreninden bir görüntü... Elizabeth Taylor ve Eddie Fisher yan yana.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Yıl 1977.... Sohhia Loren ödülüyle poz veriyor.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

1987 tören gecesinden bir görüntü. Tony Curtis, yönetmen Oliver Stone ve dönemin en gözde yıldızlarından Jane Seymour.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Audrey Hepburn, 1990 Altın Küre gecesinde ödülüyle.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

1991 yılının Altın Küre gecesinden bir kare. Andie MacDowell ödülüyle poz veriyor.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Yine 1991. Julia Roberts, o dönemin en ünlü yıldızlarından biriydi.

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O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

1998 yılındaki törene Jennifer Lopez, o zaman evli olduğu Ojani Noa ile katıldı.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Yıl 1999. Nicole Kidman ödülüyle...

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Kidman o törende kırmızı halıda yürürken ayakkabısının kayışı açılınca zor anlar yaşadı. Sonra da eğilip ayakkabısını düzeltti. O anlar da kameralara böyle yansıdı.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

1994'teki Altın Küre'de Juliette Lewis, ilginç aksesuarıyla dikkat çekmişti.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

2003'teki törende Halle Berry maviler içinde.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

2004 Altın Küre gecesinde Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Aynı yıl Charlize Theron, açık renk elbisesiyle kırmızı halıda zarafet örneği sergilemişti.

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O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Aşklarının en hararetli döneminde Angelina Jolie ve Brad Pitt. Yıl 2007. 

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Yine 2007. Beyonce, Altın Küre kırmızı halısına bu kıyafetiyle damga vurdu.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

2009 yılında Natalie Portman, Siyah Kuğu (Black Swan) filmiyle fırtınalar estirdi. Ama Altın Küre için seçtiği bu elbise geçer not alamadı.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Yıl 2013.. Jessica Chastain Altın Küre kırmızı halısında.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Naomi Watts'ın 2015 Altın Küre gecesinde sergilediği sade şıklık.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Aynı yıl Emma Stone bu kıyafetle kırmızı halıya çıktı.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Lady Gaga, 2019 Altın Küre gecesine her zamanki tarzından ödün vermeden gösterişli bir kıyafetle katıldı.

O gece gözler bu görüntüleri boş yere arayacak: Kapalı kapılar ardında

Yıl 2020... Covid 19 darbesinden önceki son Altın Küre gecesi... Helen Mirren bu elbisesiyle uzun süre konuşuldu.

 

 

 

 

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#Altın Küre#Golden Globes#Altın Küre Ödülleri

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