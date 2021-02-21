Alpay'dan çok konuşulacak Zeki Müren açıklaması! Ünlü isimlerden tepki geldi...
“Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyor” dediği için eleştirilen Özdemir Erdoğan’a, sanatçı Alpay’dan destek geldi. Müren’in abartılı üslubu ve Türkçe’siyle Türk sanat müziğini katlettiğini söyleyen Alpay, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz ay 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" demiş ve başta ünlü isimler olmak üzere çok sayıda kişi tarafından eleştirilmişti.
Özdemir Erdoğan'ın sözleri hala tartışılırken çok konuşulacak bir açıklama da müzisyen Alpay'dan geldi. Usta sanatçı, "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Gazinodaki programlarına herkes 'Acaba bugün ne giyecek, ne hokkabazlık yapacak' merakıyla giderdi." ifadelerini kullandı.
Alpay'ın bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Başta ünlü isimler olmak üzere, çok sayıda kişi Alpay'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
"YAPMAYIN BE ABİ"
İşte ünlü isimlerin paylaşımları…
Nilgün Belgün
Ayıp yahu nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren’le alıp veremediğiniz.Üstelik koca koca adamlarsınız!!
Mustafa Ceceli
On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim.
Seda Üren
Evet, Zeki Müren yeri doldurulmayacak bir sanat güneşidir, öyle kalacak. Ölünün arkadaşından konuşmak günahtır. İnsanların görmediği şahit olmadığı şeyleri paylaşmak dedikodudur. Ve bu da yaşını başını almış insanlara yakışmayan kötü bir örnektir.
Behzat Uygur
Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı...yapmayın be abi!