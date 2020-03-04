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Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:50,Son Güncelleme:/

Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

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Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol, sosyal medyada hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine isyan etti.

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş TV’ye konuştu. Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

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