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Almanya'da Zeynep Avcı fırtınası devam ediyor!

#Zeynep Avcı#Almanya#O Ses
Almanyada Zeynep Avcı fırtınası devam ediyor

Almanya’da yayınlanan O Ses yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile bir kez daha yarışmaya damga vurdu.

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Almanya’da O Ses programında yarışan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumlarıyla yeniden dinleyenleri mest etti.

O Ses Almanya’da ilk turda söylediği Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısı ile Almanya ve Türkiye’de büyük ses getiren Zeynep Avcı, yine söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı.

Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Zeynep Avcı, güçlü yorumuyla bir üst tura çıkarak finallere kalmayı başardı.

SONSUZ MİNNETTARIM!

Zeynep Avcı çok konuşulan performansının ardından kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Avcı, şu mesajı paylaştı:

"Müzik yolculuğumda bunu da yaşamak varmış demek ki.

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Sesimle kalbine dokunduğum herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Hislerimi tarif edecek kelimeler bulamıyorum maalesef.

Yaşadıklarım ve yaşayacaklarım için sadece sonsuz minnettarım!"

Almanyada Zeynep Avcı fırtınası devam ediyor

SILA'DAN AVCI'YA DESTEK
Sıla Gençoğlu da birkaç gün önce 'The Voice of Germany' yarışmasında sergilediği performansla tanınan Türk yarışmacı Zeynep Avcı'yı sahnesinde ağırlamıştı.

Sıla hayranı olduğu öğrenilen Avcı, sanatçının 'Oluruna Bırak' şarkısını söylemişti. Şarkının bir bölümünde düet yapan ikili, seyirciden büyük alkış almıştı.

Öte yandan Zeynep Avcı'nın, Türkiye'de yapmak istediği müzik çalışmalarına Sıla'nın destek olacağı söylenmişti. Hatta Avcı'nın Türkiye'deki ilk single'ını Sıla'nın hazırlayacağı ve piyasaya sunmasına destek olacağı öğrenilmişti.

 

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#Zeynep Avcı#Almanya#O Ses

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