Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Allan Hakko'nun yeni gözdesi ‘Miss Mas’

Güncelleme Tarihi:

#Allan Hakko#Elisabeth Mas#Merve Oflaz
Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:33

Merve Oflaz’la yollarını ayıran Allan Hakko’nun kalbi boş kalmadı! Ünlü işadamı, ‘Miss Mas’ isimli blog’uyla tanınan Elisabeth Mas ile birlikte.

Haberin Devamı

2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Merve Oflaz ve iş insanı Allan Hakko’nun ilişkisi geçtiğimiz eylül ayında sessiz sedasız sona ermişti. Duyduğuma göre Allan Hakko çoktan yeni gözdesini bulmuş bile!

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’


Yakışıklı işadamının bir süredir ‘Miss Mas’ isimli blog’uyla tanınan Elisabeth Mas ile birlikte olduğunu öğrendim.
İspanyol influencer, 2020’de 3 yıllık eşi ve bir çocuğunun babası Caner Karaloğlu’ndan boşanmıştı.

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’


Elisabeth Mas ve Allan Hakko’nun ilişkisini gizlemediğini de öğrendim.
Birbirlerini sosyal medyadan da takibe alan çift, geçtiğimiz hafta sonu bir ev partisine birlikte giderek aşklarını dostlarına ilan etmiş.
Hayırlı uğurlu olsun...

Haberin Devamı

Yatak odası viral oldu!

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, sağlam gustosuyla biliniyor. Sanat eserleriyle dolu şık evinin yatak odası ise şimdilerde sosyal medyada viral olmuş durumda!

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’


Merve Balki ve Seza Avara’nın kurucusu olduğu Majj Studio’nun dekore ettiği yatak odası, sıra dışı yatağıyla büyük ilgi gördü. Alman seçkin dekorasyon dergisi AD’nin haber yaptığı yatak odası, Instagram’da en çok beğenilen postlardan oldu. Hatta ünlü Hollywood yıldızı Jake Gyllenhaal da habere yorum yapıp, “Ben de bu odada uyumak isterim” dedi.

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’


‘Amorf’ görücüye çıktı

Çağdaş sanatçı Rengin Altınalmaz, “Amorf” adını verdiği eserleriyle sanatsever dostlarının karşısına çıktı.

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’

Sanatçı, yeni eserlerinde evrenin yaratım sürecini deneysel bir harmandan geçirerek yüzünü toprağa, suya ve doğaya dönüyor. Mistik bir doğa yaşamının arayışlarına dair çarpıcı bir bakış açısı sunan sergi, Karaköy Onearc Galeri’de 31 Ekim’e kadar görülebilir.

Haberin Devamı

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’

17 yıl sonra Ankara’da

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra geri döndüğü sahneleri sarsmaya devam ediyor.

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’

Kendi yazdığı “Gazino Geceleri” isimli sahne şovuyla seyircilerine keyifli anlar yaşatan sanatçı, yaz boyunca Çeşme ve Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Kapalı gişe gösterisini İstanbul’da devam ettiren Mahsun Kırmızıgül, 17 yıl aradan sonra Ankara’da sahneye çıkacak. Sanatçı hayranlarıyla 29 Ekim’de Günay Ankara’da bir araya gelecek.

Belçika’dan ödül

Yatırımcı Kadir Yücelbaş, Belçika’da ödüllendirildi. Belçika-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri nedeniyle BizAwards töreninde ödül alan Yücelbaş’ın ödülünü de Brüksel Ticaret Bakanı Sven Gatz takdim etti.

Haberin Devamı

Allan Hakkonun yeni gözdesi ‘Miss Mas’

Törende Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır da hazır bulundu. Brüksel eyaletinin eski Çevre Bakanı olan Emir Kır’la sohbet eden Kadir Yücelbaş, yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Allan Hakko#Elisabeth Mas#Merve Oflaz

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek