Allan Hakko'nun yeni gözdesi ‘Miss Mas’

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2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Merve Oflaz ve iş insanı Allan Hakko’nun ilişkisi geçtiğimiz eylül ayında sessiz sedasız sona ermişti. Duyduğuma göre Allan Hakko çoktan yeni gözdesini bulmuş bile!
Yatak odası viral oldu!
Güzel oyuncu Tuba Ünsal, sağlam gustosuyla biliniyor. Sanat eserleriyle dolu şık evinin yatak odası ise şimdilerde sosyal medyada viral olmuş durumda!
Çağdaş sanatçı Rengin Altınalmaz, “Amorf” adını verdiği eserleriyle sanatsever dostlarının karşısına çıktı.
Sanatçı, yeni eserlerinde evrenin yaratım sürecini deneysel bir harmandan geçirerek yüzünü toprağa, suya ve doğaya dönüyor. Mistik bir doğa yaşamının arayışlarına dair çarpıcı bir bakış açısı sunan sergi, Karaköy Onearc Galeri’de 31 Ekim’e kadar görülebilir.
17 yıl sonra Ankara’da
Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra geri döndüğü sahneleri sarsmaya devam ediyor.
Kendi yazdığı “Gazino Geceleri” isimli sahne şovuyla seyircilerine keyifli anlar yaşatan sanatçı, yaz boyunca Çeşme ve Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Kapalı gişe gösterisini İstanbul’da devam ettiren Mahsun Kırmızıgül, 17 yıl aradan sonra Ankara’da sahneye çıkacak. Sanatçı hayranlarıyla 29 Ekim’de Günay Ankara’da bir araya gelecek.
Belçika’dan ödül
Yatırımcı Kadir Yücelbaş, Belçika’da ödüllendirildi. Belçika-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri nedeniyle BizAwards töreninde ödül alan Yücelbaş’ın ödülünü de Brüksel Ticaret Bakanı Sven Gatz takdim etti.
Törende Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır da hazır bulundu. Brüksel eyaletinin eski Çevre Bakanı olan Emir Kır’la sohbet eden Kadir Yücelbaş, yatırımlarının devam edeceğini söyledi.