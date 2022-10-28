Allan Hakko'nun yeni gözdesi ‘Miss Mas’

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2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Merve Oflaz ve iş insanı Allan Hakko’nun ilişkisi geçtiğimiz eylül ayında sessiz sedasız sona ermişti. Duyduğuma göre Allan Hakko çoktan yeni gözdesini bulmuş bile!





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Yakışıklı işadamının bir süredir ‘Miss Mas’ isimli blog’uyla tanınan Elisabeth Mas ile birlikte olduğunu öğrendim.İspanyol influencer, 2020’de 3 yıllık eşi ve bir çocuğunun babası Caner Karaloğlu’ndan boşanmıştı.Elisabeth Mas ve Allan Hakko’nun ilişkisini gizlemediğini de öğrendim.Birbirlerini sosyal medyadan da takibe alan çift, geçtiğimiz hafta sonu bir ev partisine birlikte giderek aşklarını dostlarına ilan etmiş.Hayırlı uğurlu olsun...

Yatak odası viral oldu!

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, sağlam gustosuyla biliniyor. Sanat eserleriyle dolu şık evinin yatak odası ise şimdilerde sosyal medyada viral olmuş durumda!





Merve Balki ve Seza Avara’nın kurucusu olduğu Majj Studio’nun dekore ettiği yatak odası, sıra dışı yatağıyla büyük ilgi gördü. Alman seçkin dekorasyon dergisi AD’nin haber yaptığı yatak odası, Instagram’da en çok beğenilen postlardan oldu. Hatta ünlü Hollywood yıldızı Jake Gyllenhaal da habere yorum yapıp, “Ben de bu odada uyumak isterim” dedi.

Çağdaş sanatçı Rengin Altınalmaz, “Amorf” adını verdiği eserleriyle sanatsever dostlarının karşısına çıktı.

Sanatçı, yeni eserlerinde evrenin yaratım sürecini deneysel bir harmandan geçirerek yüzünü toprağa, suya ve doğaya dönüyor. Mistik bir doğa yaşamının arayışlarına dair çarpıcı bir bakış açısı sunan sergi, Karaköy Onearc Galeri’de 31 Ekim’e kadar görülebilir.

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17 yıl sonra Ankara’da

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra geri döndüğü sahneleri sarsmaya devam ediyor.

Kendi yazdığı “Gazino Geceleri” isimli sahne şovuyla seyircilerine keyifli anlar yaşatan sanatçı, yaz boyunca Çeşme ve Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Kapalı gişe gösterisini İstanbul’da devam ettiren Mahsun Kırmızıgül, 17 yıl aradan sonra Ankara’da sahneye çıkacak. Sanatçı hayranlarıyla 29 Ekim’de Günay Ankara’da bir araya gelecek.

Belçika’dan ödül

Yatırımcı Kadir Yücelbaş, Belçika’da ödüllendirildi. Belçika-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri nedeniyle BizAwards töreninde ödül alan Yücelbaş’ın ödülünü de Brüksel Ticaret Bakanı Sven Gatz takdim etti.

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Törende Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır da hazır bulundu. Brüksel eyaletinin eski Çevre Bakanı olan Emir Kır’la sohbet eden Kadir Yücelbaş, yatırımlarının devam edeceğini söyledi.