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Haber Giriş: 13.07.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda: 21 gün oldu dua edin

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda: 21 gün oldu dua edin

Alişan, 3 haftadır yoğun bakımda yatan kardeşi Selçuk Tektaş’tan iyi haber alabilmek için hastanenin önünden ayrılmıyor.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşiyle ilgili müjdeli bir haber alabilmek için 3 haftadır Maslak Acıbadem Hastanesi’nin önünden ayrılmıyor.

Buse Varoldan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

BİZİ MAZUR GÖRÜN

Alişan önceki gün de eşi Buse Varol ve arkadaşlarıyla hastanedeydi. Basın mensuplarına röportaj ve görüntü vermek istemeyen şarkıcı, “Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz” dedi. 

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda: 21 gün oldu dua edin

Selçuk Tektaş, Alişan’ın menajerliğini de yapıyor.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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