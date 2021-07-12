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Haber Giriş: 12.07.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

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Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

 Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

Buse Varoldan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

İKİ KIZ BABASI
 Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

Buse Varoldan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah


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