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Ajda Pekkan'ın yılbaşı tarifesi!

#Ajda Pekkan#Ebru Gündeş#Özcan Deniz
Ajda Pekkanın yılbaşı tarifesi

Yılbaşı gecesi Günay Restaurant’ta sahne alacak Ajda Pekkan’ı en ön masadan dinlemenin fiyatının 10 bin TL olduğu açıklandı. Süperstar bu gece için 600 bin TL alacak.

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Yeni yılın yaklaşmasıyla ünlülerin sahne programları ve detayları belli olmaya başladı. Süperstar Ajda Pekkan da İstanbul’da, Günay Restaurant’ta sahne alacak. Yılbaşı galası için 600 bin TL’ye el sıkışan Pekkan’ı en önden dinlemenin bedeli ise 10 bin TL olacak. Ancak VIP müşterilerin ve büyük masaların tarifesi daha yüksek olacak.

FİYATINI ‘Bİ’ TIK’ YÜKSELTTİ

Ekim ayında, son stüdyo çalışması olduğunu ilan ettiği ‘Ajda’ albümünü çıkartan Süperstar, ‘Bi’ Tık’ isimli şarkısının iddialı klibiyle adından söz ettirmişti. Yeni albümüyle birlikte sahne fiyatını da ‘bir tık’ artıran sanatçı, yılbaşı gala yemeği tarifesiyle de rakiplerine fark atmayı başardı.

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DÖRT GÜNLÜK TATİL DAHA UCUZ

Ajda Pekkan’a en çok yaklaşan isimler ise ünlü sanatçılar Özcan Deniz ve Ebru Gündeş oldu. Her iki sanatçı da yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkarak yeni yılı, dört günlük tatille birleştirmek isteyen sevenleriyle karşılayacak. Ebru Gündeş’i dinlemenin bedeli, dört günlük tatil programıyla birlikte kişi başı 9 bin 899 TL. Özcan Deniz’i dinlemek isteyenler ise dört günlük konaklamalı programda kişi başı 10 bin TL ödeme yapacak.

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#Ajda Pekkan#Ebru Gündeş#Özcan Deniz

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