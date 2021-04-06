MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAjda Pekkan sağlık durumunu açıkladı: Ajitasyonu sevmem gayet iyiyim
GeriMagazin Ajda Pekkan sağlık durumunu açıkladı: Ajitasyonu sevmem gayet iyiyim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 06.04.2021 - 07:05 | Son Güncelleme:

Ajda Pekkan sağlık durumunu açıkladı: Ajitasyonu sevmem gayet iyiyim

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Ajda Pekkan sağlık durumunu açıkladı: Ajitasyonu sevmem gayet iyiyim

Dizinden operasyon geçiren Ajda Pekkan sağlığına kavuştu. Biraz istirahat ettikten sonra müzik çalışmalarına devam edeceğini belirten Süperstar, “Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim” dedi.

Ajda Pekkan dizinden ameliyat oldu. Yaklaşık bir hafta önce operasyon geçiren Süperstar, durumunun iyi olduğunu söyledi. Ameliyat süreciyle ilgili açıklama yapan Pekkan, “Sağ bacağımdan yaklaşık 6 yıl önce Amerika’da operasyon geçirmiştim. Bu süreçte sol bacağıma aşırı yüklendiğim için sıkıntı yaşadım. Bir hafta önce menisküs ameliyatı oldum. Gayet iyiyim ve bir hafta daha istirahat edip, albüm çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

Ajda Pekkan sağlık durumunu açıkladı: Ajitasyonu sevmem gayet iyiyim

KURTULDUM YAŞASIN
Ameliyatın ardından kardeşi Semiramis Pekkan’ın evinde birkaç gün dinlendikten sonra kendi evine geçtiğini söyleyen Ajda Pekkan, sözlerine şöyle devam etti: “Klip var, albüm çalışmalarım var. Bu problemin bitmesi gerekiyordu bitti. Kurtuldum yaşasın! Sporuma, sahne çalışmalarıma hemen başlayacağım. 14 Mayıs’ta Bodrum Günay’da sahne alacağım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. Bana dramatik bakmasınlar, ajitasyon yapmasınlar, zaten sevmem.”

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi