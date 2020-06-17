Aileye girdi

Restoran çıkışı muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Alaçatı’da hazır kimseler yokken kısa bir tatil yaptık. Güzeldi ve bolca dinlendik” dedi. Sevgilisi Emre Yusufi’nin ailesiyle tanıştığını söyleyen Şahinkaya, “Emre’nin ailesiyle tanıştım, o da benim ailemle görüntülü konuşmada tanıştı. Çünkü babam yurtdışında yaşıyor. İlişkimizde her şey yolunda” dedi.







