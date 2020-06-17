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Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

Aileye girdi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aileye girdi
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Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile önceki akşam Bebek’teki bir mekandaydı.

Restoran çıkışı muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Alaçatı’da hazır kimseler yokken kısa bir tatil yaptık. Güzeldi ve bolca dinlendik” dedi. Sevgilisi Emre Yusufi’nin ailesiyle tanıştığını söyleyen Şahinkaya, “Emre’nin ailesiyle tanıştım, o da benim ailemle görüntülü konuşmada tanıştı. Çünkü babam yurtdışında yaşıyor. İlişkimizde her şey yolunda” dedi.

Aileye girdi



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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