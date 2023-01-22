Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Aile kahvaltısında buluştular... Öperek yolcu etti!

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Derya Tuna#İdo Tatlıses
Aile kahvaltısında buluştular... Öperek yolcu etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 10:31

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli ve dünürü Sinan Şefkatli ile kahvaltıda bir araya geldi. Aile kahvaltı sonrası objektife birlikte mutluluk pozu verdi.

Haberin Devamı

Derya Tuna’nın Zekeriyaköy Bonyvex Villa’da organize ettiği kahvaltı yaklaşık 3 saat sürdü.

Kahvaltı sonrası İbrahim Tatlıses ailesiyle birlikte muhabirlerin karşısına çıktı.

Derya Tuna’nın davetlisi olarak bir araya geldiklerini ifade eden ünlü türkücü, “Derya hanım sağ olsun davet etti, geldik. Dünürlerle güzel bir kahvaltı yaptık” dedi.

Aile kahvaltısında buluştular... Öperek yolcu etti

BENDE TORUN ÇOK

Tatlıses, muhabirlerin “Tüm aile buluşmuşken İdo Bey ve Yasemin Hanım’dan torun isteğinde bulundunuz mu?” sorusuna “Bende torun çok var” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Derya Tuna, Tatlıses’i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti. Mekân sahibi Murat Öztürk, acılı lezzetleri çok seven İbrahim Tatlıses’e acı ağırlıklı bir menü hazırlattı.

Haberin Devamı

Aile kahvaltısında buluştular... Öperek yolcu etti

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses’i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#Derya Tuna#İdo Tatlıses

BAKMADAN GEÇME!

Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı
‘Bana göre çok insan gerçekten az insan’

‘Bana göre çok insan gerçekten az insan’

#Kaan Yıldırım