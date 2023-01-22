Aile kahvaltısında buluştular... Öperek yolcu etti!

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Derya Tuna’nın Zekeriyaköy Bonyvex Villa’da organize ettiği kahvaltı yaklaşık 3 saat sürdü.

Kahvaltı sonrası İbrahim Tatlıses ailesiyle birlikte muhabirlerin karşısına çıktı.

Derya Tuna’nın davetlisi olarak bir araya geldiklerini ifade eden ünlü türkücü, “Derya hanım sağ olsun davet etti, geldik. Dünürlerle güzel bir kahvaltı yaptık” dedi.

BENDE TORUN ÇOK

Tatlıses, muhabirlerin “Tüm aile buluşmuşken İdo Bey ve Yasemin Hanım’dan torun isteğinde bulundunuz mu?” sorusuna “Bende torun çok var” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Derya Tuna, Tatlıses’i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti. Mekân sahibi Murat Öztürk, acılı lezzetleri çok seven İbrahim Tatlıses’e acı ağırlıklı bir menü hazırlattı.

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Derya Tuna, İbrahim Tatlıses’i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti.