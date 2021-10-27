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Ahmet Çakır’ın Ebru Gündeş ile Sezgin Büyük'e açtığı 50 bin TL’lik davaya ret

#Ebru Gündeş#Ahmet Çakır#Sezgin Büyük
Ahmet Çakır’ın Ebru Gündeş ile Sezgin Büyüke açtığı 50 bin TL’lik davaya ret

Ahmet Çakır’ın, “Ölmüş Bil” eserinin notalarının “Annem İçin” şarkısında kullanıldığı iddiasıyla Ebru Gündeş ile Sezgin Büyük’e açtığı tazminat davası reddedildi.

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AHMET Çakır, Ebru Gündeş’in seslendirdiği, söz ve bestesinin de Sezgin Büyük’e ait olan “Annem İçin” şarkısının “Ölmüş Bil” isimli eseriyle benzer olduğu iddiasıyla 3 yıl önce 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Çakır, Gündeş ile Büyük’ün eseri kendisinden izin almadan kullandığını, mali ve manevi haklarının zarara uğradığını iddia etmişti.

Bedeli daha düşük

Mahkemeye değişik tarihlerde ulaşan iki bilirkişi raporunda da Ahmet Çakır’ın haklı olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Bilirkişi, Çakır’ın eserinin izinsiz kullanım bedelinin 7 bin 500 lira olabileceğini belirtmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına her iki tarafın da avukatı katıldı.

Ebru Gündeşin bilinmeyen kuralları

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10 yıllık zaman aşımı

Davalı Ebru Güneş’in avukatı, “Müvekkil yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Söz konusu dava 10 yıllık zaman aşımına uğramıştır” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakır’ın davasını reddetti.

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#Ebru Gündeş#Ahmet Çakır#Sezgin Büyük

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