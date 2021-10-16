Ebru Gündeş'in bilinmeyen kuralları: Ayakkabılarınız benden!

EBRU GÜNDEŞ: ÇALIŞANLARININ AYAKKABILARINI KENDİSİ ALIYOR
Ebru Gündeş’in ilk sahne deneyimini Emel Sayın’a vokal yaparak yaşadığını biliyor muydunuz? 1993 yılında ilk albümü Tanrı Misafiri’ni piyasaya çıkaran Gündeş, 90’lı yıllarda Emel Sayın’ın vokalistliğini yapmış.
O yıllarda Emel Sayın, çok sevdiği Gündeş’e “Sincabım” diye sesleniyormuş.
MERVE OFLAZ: SPOR TUTKUNU
-Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu oyuncu Merve Oflaz, tam bir spor tutkunu.
Sert sporları sevdiğini söyleyen Merve Oflaz, iki yıl kick boks dersi almış.
Setlere çıkmadan önce iki sene Kadıköy’de pilates salonu işletmiş. Yaz aylarında Ege’de kitesurf yapıyormuş. Şimdilerde yogaya merak saran Oflaz, derslere katılmak için boş zaman kolluyormuş.
İLKER KALELİ: LAMDA’DAKİ ÜÇÜNCÜ TÜRK
-İlker Kaleli’nin Haluk Bilginer ve Esin Harvey’den sonra Avrupa’nın önemli drama okullarından biri London Academy of Music and Dramatic Art’dan (LAMDA) mezun olan üçüncü Türk oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu LAMDA’nın sınavlarına girmeye karar verdikten sonra İngiltere’ye uçup elden başvuru yapmış. 4 bin başvuru arasından ilk 25 kişi arasına girip okula kabul edilmiş.
CİHAN ÜNAL: GARDIROBUNU ARABADA TAŞIYOR
-Usta oyuncu Cihan Ünal ile sinemanın sultanı Türkan Şoray’ın 1983-1987 tarihleri arasında evli olduğunu biliyor muydunuz? İkilinin bu evliliğinden 36 yaşında Yağmur adında bir kızı var. Yağmur, şu sıralar çeşitli projelerde yapımcılık yapıyor.
-Birçok dizi ve sinema projesinde yer alan Cihan Ünal, ezber konusunda oldukça takıntılıymış. Gerek tiyatroda gerekse sette tek kelime ve virgül atlamadan rolünü okuyormuş.
OZAN DOĞULU: ÇORAPSIZ ASLA
-Ünlü aranjör Ozan Doğulu’nun yemek masasında olmazsa olmazı acıymış. Yemeklerde mutlaka acı yer, acısız kahvaltıya oturmazmış.
- Boğazlı ve yünlü kazak asla giymezmiş.
-Yazın sıcağında bile evde çorapla gezermiş.
HERA ASLAN: YÜNE VE TÜYE TAKINTILI
-Şarkıcı Hera Aslan, lise dönemlerinden itibaren yazıp çizmeye, beste yapmaya başlamış. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra uzun bir dönem spor spikerliği yapmış.
-Yünlü ve tüylü şeylere karşı takıntısı varmış. Islak yünlü çamaşırlara dokunamayan şarkıcı, şeftali de yiyemezmiş.
-Uçak fobisi olduğu için uçağa mutlaka sağ ayakla binerek bir nevi totem yaparmış.
-Çocukken bir yeri ağrıdığında şarkı söylermiş. Bu şekilde iyileştiğine inanırmış.
- Küçük yaşlarda bale dersleri alan Hera, çello, bas gitar ve bateri çalabiliyormuş.
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