Ebru Gündeş'in bilinmeyen kuralları: Ayakkabılarınız benden!

Haberin Devamı

EBRU GÜNDEŞ: ÇALIŞANLARININ AYAKKABILARINI KENDİSİ ALIYOR



Ebru Gündeş’in ilk sahne deneyimini Emel Sayın’a vokal yaparak yaşadığını biliyor muydunuz? 1993 yılında ilk albümü Tanrı Misafiri’ni piyasaya çıkaran Gündeş, 90’lı yıllarda Emel Sayın’ın vokalistliğini yapmış.

O yıllarda Emel Sayın, çok sevdiği Gündeş’e “Sincabım” diye sesleniyormuş.

-Ünlü şarkıcı, evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamamış.3 kez nikah masasına oturan Gündeş, ilk evliliğini 1990 yılında 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile yapmış. 1993 yılında Vardar’dan boşanan Gündeş, ikinci evliliği avukat Ömer Durak ile 2002 yılında gerçekleştirmiş ve bu evlilik sadece bir yıl sürmüş.Son evliliğini 2010’da Reza Zarrab ile yapan şarkıcı, 11 yıl evli kaldığı iş insanından geçen mayıs ayında boşanmıştı. Gündeş’in bu evliliğinden Alara adında 9 yaşında bir kızı var.·-Ebru Gündeş’in ev içinde radikal kuralları varmış. Terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşıymış.·-Şarkıcı, evinde çalışan temizlikçi, aşçı gibi görevlilerin önceden ayakkabı numaralarını bağlı bulundukları şirketlerden talep ediyormuş.Yıllardır böyle bir uygulama yapan Ebru Gündeş, çalışanlarına bir spor markasının ayakkabılarını alarak o ayakkabılar ile çalışmalarını istiyormuş.-Kanlıca’da oturan şarkıcı, o bölgede görevli olan belediyenin temizlik çalışanlarına haftada bir kahvaltı veriyormuş.

MERVE OFLAZ: SPOR TUTKUNU

Haberin Devamı

-Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu oyuncu Merve Oflaz, tam bir spor tutkunu.

Sert sporları sevdiğini söyleyen Merve Oflaz, iki yıl kick boks dersi almış.

Setlere çıkmadan önce iki sene Kadıköy’de pilates salonu işletmiş. Yaz aylarında Ege’de kitesurf yapıyormuş. Şimdilerde yogaya merak saran Oflaz, derslere katılmak için boş zaman kolluyormuş.

-Küçük yaşlarda ailesinden hediye kutusu almayı çok severmiş. Annesi Merve’nin bu alışkanlığını bildiği için boş küçük kutular alıp hediye paketi yaparak kendisine verirmiş. Bu dönemler çocukluğunda unutamadığı en özel anlarmış.-Güzel kokuları seven oyuncu, evinin her köşesini farklı kokularla donatırmış. Bazı akşamlar adaçayı yakıp, hayalindeki ulaşmak istediği şeyleri not defterine yazarmış. Bir nevi dilek tutarmış.- Evinde iki köpeği olan oyuncu, sokak hayvanları için elinden gelen tüm yardımları yapıyormuş. Sahiplendiği 3 köpeği 2 senedir otelde bakıp, birçok köpeğin de tedavilerini yaptırıp ihtiyaçlarını karşılıyormuş.

İLKER KALELİ: LAMDA’DAKİ ÜÇÜNCÜ TÜRK

Haberin Devamı

-İlker Kaleli’nin Haluk Bilginer ve Esin Harvey’den sonra Avrupa’nın önemli drama okullarından biri London Academy of Music and Dramatic Art’dan (LAMDA) mezun olan üçüncü Türk oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu LAMDA’nın sınavlarına girmeye karar verdikten sonra İngiltere’ye uçup elden başvuru yapmış. 4 bin başvuru arasından ilk 25 kişi arasına girip okula kabul edilmiş.

Haberin Devamı

-Eğitim hayatı boyuncu sekiz okul değiştiren İlker Kaleli, her ne kadar “utangaç” diye tabir edilse de yaramaz bir öğrenciymiş.-Ünlü oyuncunun müzikle de arası oldukça iyiymiş. 2003-2007 yılları arasında Bebek’te bulunan bir mekanın müzik direktörlüğünü üstlenmiş. İyi derecede gitar çalmayı biliyormuş.-Küçük yaşlarda dalgıçlığa merak saran Kaleli, kendini geliştirerek tüplü dalış eğitmeni olmuş.- İlker Kaleli, fit görüntüsünün aksine tatlıyı çok seviyormuş. Gece yarısı yatağından kalkıp Nutella yiyormuş.

CİHAN ÜNAL: GARDIROBUNU ARABADA TAŞIYOR

-Usta oyuncu Cihan Ünal ile sinemanın sultanı Türkan Şoray’ın 1983-1987 tarihleri arasında evli olduğunu biliyor muydunuz? İkilinin bu evliliğinden 36 yaşında Yağmur adında bir kızı var. Yağmur, şu sıralar çeşitli projelerde yapımcılık yapıyor.

-Birçok dizi ve sinema projesinde yer alan Cihan Ünal, ezber konusunda oldukça takıntılıymış. Gerek tiyatroda gerekse sette tek kelime ve virgül atlamadan rolünü okuyormuş.

Haberin Devamı

-Güne şarkı söyleyerek başlamayı seven oyuncu, her sabah ses, nefes, şan ve müzik çalışması yapıyormuş.- Arabada her zaman ikinci bir gardırobu hazır bulunurmuş. Lazım olduğu durumlarda hemen gardırobunu açar, ihtiyaç duyduğu kıyafeti giyermiş.- Hayvanlar konusunda çok hassas olan oyuncu, şiddet haberlerinden çok etkileniyormuş. Hayvanlara yapılan şiddet videolarıyla karşılaşınca günlerce uyuyamıyormuş.- Şans adında bir köpeği olan Ünal, köpeğinin ödül mamasını hep cebinde taşırmış. Sokakta gördüğü hayvanlarla karşılaşınca onlara verirmiş.

OZAN DOĞULU: ÇORAPSIZ ASLA

-Ünlü aranjör Ozan Doğulu’nun yemek masasında olmazsa olmazı acıymış. Yemeklerde mutlaka acı yer, acısız kahvaltıya oturmazmış.

- Boğazlı ve yünlü kazak asla giymezmiş.

-Yazın sıcağında bile evde çorapla gezermiş.

HERA ASLAN: YÜNE VE TÜYE TAKINTILI

-Şarkıcı Hera Aslan, lise dönemlerinden itibaren yazıp çizmeye, beste yapmaya başlamış. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra uzun bir dönem spor spikerliği yapmış.

-Yünlü ve tüylü şeylere karşı takıntısı varmış. Islak yünlü çamaşırlara dokunamayan şarkıcı, şeftali de yiyemezmiş.

-Uçak fobisi olduğu için uçağa mutlaka sağ ayakla binerek bir nevi totem yaparmış.

-Çocukken bir yeri ağrıdığında şarkı söylermiş. Bu şekilde iyileştiğine inanırmış.

- Küçük yaşlarda bale dersleri alan Hera, çello, bas gitar ve bateri çalabiliyormuş.

Haberin Devamı