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Afra Saraçoğlu - Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti... Ayrılığın nedeni Hafsanur Sancaktutan mı?

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#Afra Saraçoğlu#Mert Yazıcıoğlu#Hafsanur Sancaktutan
Afra Saraçoğlu - Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti... Ayrılığın nedeni Hafsanur Sancaktutan mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 08:08

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık ilişkisi bitti. Ayrılığa Afra Saraçoğlu’nun dizi partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı sanılıyordu, ancak iddiaya göre sebep Mert Yazıcıoğlu’nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan!

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EVİ TERK ETTİ

2018 yılından bu yana birlikte olan iki genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun yolları ayrıldı. İlişkinin bitmesine, Saraçoğlu’nun “Yalı Çapkını” dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı öne sürüldü. İddiaya göre sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etti.

Afra Saraçoğlu - Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti... Ayrılığın nedeni Hafsanur Sancaktutan mı

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SETTE BAŞLAYAN AŞK

Bir başka iddia ise; ayrılığın nedeninin Hafsanur Sancaktutan olduğu yönünde. Konuşulanlara göre Deniz Can Aktaş’la ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan Sancaktutan, “Darmaduman” dizisindeki rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’yla yakınlaştı. Ve bu yakınlık kısa sürede aşka dönüştü. Yazıcıoğlu da bu nedenle 4 yıllık ilişkisine nokta koydu.

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Afra Saraçoğlu - Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti... Ayrılığın nedeni Hafsanur Sancaktutan mı

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#Afra Saraçoğlu#Mert Yazıcıoğlu#Hafsanur Sancaktutan

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