Afra Saraçoğlu - Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti... Ayrılığın nedeni Hafsanur Sancaktutan mı?

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EVİ TERK ETTİ



2018 yılından bu yana birlikte olan iki genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun yolları ayrıldı. İlişkinin bitmesine, Saraçoğlu’nun “Yalı Çapkını” dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı öne sürüldü. İddiaya göre sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etti.

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SETTE BAŞLAYAN AŞK



Bir başka iddia ise; ayrılığın nedeninin Hafsanur Sancaktutan olduğu yönünde. Konuşulanlara göre Deniz Can Aktaş’la ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan Sancaktutan, “Darmaduman” dizisindeki rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’yla yakınlaştı. Ve bu yakınlık kısa sürede aşka dönüştü. Yazıcıoğlu da bu nedenle 4 yıllık ilişkisine nokta koydu.

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