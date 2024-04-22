Adı hep 'En güzel kadınlar' listesinde... Bu küçük kız şimdi dört çocuk annesi!

Haberin Devamı

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren eski Victoria’s Secret modeli geçtiğimiz ay dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu tatmıştı. Bir önceki evliliğinden de bir oğlu olan yıldız isim aileyi bu kadar genişletmek konusunda çekinse de eşinin ısrarına dayanamadığını itiraf etmişti…

ADI LEONARDO DICAPRIO'NUN SEVGİLİSİ OLARAK DUYULMUŞTU

İlk ünlendiği yıllarda adı Leonardo DiCaprio’nun kız arkadaşı olarak duyurmuştu. Sonrasında her modelin hayalini gerçekleştirdi ve podyuma yıllarca bir Victoria’s Secret meleği olarak çıktı.

41. yaş gününü kutlayan Miranda Kerr, ikinci evliliğini yaptığı 33 yaşındaki ünlü iş insanı Evan Spiegel’le birlikte üç çocuk sahibi oldu

Haberin Devamı

Avustralyalı süper model Miranda Kerr, ikinci eşi Evan Spiegel’le birlikte üç çocuk sahibi oldu. İlk eşi Orlando Bloom’dan da Flynn adında bir oğlu olan yıldız isim geçen ay dördüncü kez anne olma sevincini yaşadı.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUK İÇİN ONU EŞİ İKNA ETTİ

Hamileliğini duyurmadan önce Snapchat adlı sosyal medya platformunun CEO’su olan iş insanı eşi Evan Spiegel’in bir çocuk daha istediğini ancak kendisinin bu konuda çekinceleri olduğunu itiraf eden Miranda Kerr, eşini kıramamış ve dördüncü kez anne olacağını hayranlarına duyurmuştu.

Miranda Kerr dördüncü kez anne olmak konusunda şüpheleri olduğunu söylüyordu ancak eşinin çocuk isteğini kıramadığını itiraf etti

Orlando Bloom’dan 12 yaşında Flynn adında bir oğlu olan Kerr, 2016’dan beri birlikte olduğu ve 2020’de de nikah masasına oturduğu Evan Spiegel’den de 5 yaşında Hart ve 4 yaşında Myles adında iki oğlu olmuştu.

Çiftin dördüncü çocuğu da erkek oldu. Miranda Kerr, bir çift sarı bebek çorabı ve üzerinde "Pierre" yazan bebek mavisi bir battaniyenin yanına yerleştirilmiş bir çiçek resmiyle birlikte oğlunun adını da duyurmuş oldu.

Orlando Bloom’dan 12 yaşında Flynn adında bir oğlu olan Miranda Kerr'in Evan Spiegel’den de üç oğlu oldu

Haberin Devamı

DOĞUM GÜNÜNÜ DAHA ÖNCE GÜRÜLMEMİŞ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIYLA KUTLADI

41 yaş gününü kendi çocukluk fotoğraflarından birini paylaşarak kutlayan Miranda Kerr, siyah kaküllü saçları ve üzerinde tulumuyla çok sevimli göründüğü fotoğrafın altına “Güneşin etrafında bir yıl daha! Tüm tatlı doğum günü mesajları için teşekkür ederim” yazdı.

İmrenerek baktığımız ünlüleri hep televizyonda, beyaz perdede ya da kırmızı halıda hayal ettiğimiz hayatları yaşarken görüyoruz. Çoğu zaman onların da ünlü olmadan önce bir hayatları olduğunu, onların da sıradan çocukluk çağı geçirdiğini unutuyoruz. İşte birbirinden ünlü isimlerin gizli kalmış çocukluk fotoğrafları...

LINDSAY LOHAN

Haberin Devamı





BRAD PITT





AMANDA SEYFRIED

GIGI HADID





ELIJAH WOOD





LEONARDO DICAPRIO

BEYONCE





ADELE

JULIA ROBERTS

ANGELINA JOLIE



