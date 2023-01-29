Kedili evde mum değil abajur bile yakılmaz

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Onur Baştürk:

Yakılır tabii ama dikkat edilmesi gerekiyor. Kedilerin dolaştığı yerde olmaması lazım mumların.

Orkun Ün:

Herkesin kedisi benim Tomris Hanım gibiyse yakılır. Ama zor. Benimki köşe kırlenti. Koyduğun yerde duruyor. Siz gelin kediniz varsa yakmayın mum falan. Ne olur ne olmaz.



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Orkun’cum Tomris’in de ne yapacağı belli olmaz sen yine de mum yakma. Kedi olan evde mum yakılmaz, yangın da çıkar, kedilerin bıyıkları da yanar. Ben pilli mumları tercih ediyorum. Kedili evde pencerelere sağlam sineklik de takılır. Vasistas açılmaz. Cansu Dere ve kedilere geçmiş olsun, Cansu’nun sokağındaki tüm kedilerin annesi olduğunu biliyorum. Evindeki kedileri de sokaktan evlat edindiği için kocaman bir alkış kendisine.Kedili evde değil mum, abajur bile yakılmamalı bence. Tecrübeyle sabit, bu sevimli şeytanlar kafaları bozulduğunda onları falan da itiveriyorlar aşağı.



Adaya gitmeden test yapılsın!



Survivor’da ilk haftada yaşanan yaprak dökümüne ne diyorsunuz? Seçkin Piriler ve Berdan Mardini’nin havlu atmasını bekliyor muydunuz?







Orkun Ün: Hepsi bana göre rezil oldu. Ümit 3 günde falan elendi zaten. Seçkin’in gitmesine şaşırmıştım. O çıt kırıldım kız yapamazdı ki... Ama Berdan şaşırttı. Demek öyle tayt giymekle falan olmuyor bu işler.

Onur Baştürk: Survivor radarımda pek değil. Ama kan kaybettiğini düşünüyorum bu yarışmanın. Yenilik gerekiyor.

Ömür Gedik: Acun bundan sonra yarışmacıları adaya götürmeden önce dayanıklılık testinden geçirmeli. Tatile gitmiş oldu erken dönenler. Güzel de bir anı olmuştur, keşke ben de gitseydim.

Savaş Özbey: Yarışmaya “Kazanamasam bile anı olur, hem de popülerliğim artar” mantığıyla gidebilirsiniz. Ama bu kadar erken havlu atmayı beklemiyordum.



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Hayatlarında sürekli aksiyon var

Selin Ciğerci, “Evlat edindim, anne oldum. Çocuk bende kalacak eski eşim isterse arada görecek” dedi. Bir gün önce de Gökhan Çıra baba olduğunu açıklamıştı. Neler oluyor Konsey...





Onur Baştürk:

Selin açıkladı zaten. Daha önce iddia edildiği gibi; Gökhan’la taşıyıcı anneden çocuk sahibi olmuşlar. Yani paylaşılan bebek aynı bebek. Ama barışmıyorlarmış, yine ayrı devam ediyorlarmış yollarına. Valla Selin ve Gökhan’ın hayatı dizi ya da belgesel olsa oturur bir çırpıda izlerim. Sürekli bir aksiyon var hayatlarında.

Orkun Ün:

Çocuk, şov malzemesi haline getirilirse ‘bir dakika’ demek gerekir. Selin’le Gökhan şov yapıyor demiyorum ama çok dikkat etmeliler diyorum. Tamam ayrı olabilirler ama ortada çocuk var artık. Bir yol haritası şart.

Savaş Özbey:

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Eğer bu bir normal doğumsa hesapladım, geçen nisan ortası gibi falan yapmışlar bu işi. Üç ay sonra temmuz sonunda da ikinci kez boşandıklarını duyurdular. O üç ayda her ne olduysa çocuk meselesini açıklığa kavuşturmadan ayrıldıkları kesin. Çünkü Gökhan, Selin’den habersiz “baba oldum” fotoğrafı paylaşıyor, Selin “Pes” diye cevap yazıyor falan. Şimdi bu meseleyi çözebilecekler mi yoksa bir velayet mücadelesi mi başlar onu bekleyip göreceğiz.

Ömür Gedik:

Gökhan ayrı Selin ayrı açıklama yapıyor, magazine düşüyor. Bu bebeğin hayatı daha şimdiden zor olmaya başladı. Çocuk, büyük sorumluluk, hassas olmak gerekiyor, çok dikkat etmeliler.

Neyin zaferi bu

Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi ve ilk fotoğrafta tektaş yüzük öne çıkarıldı. Bir de spor ayakkabı detayı vardı. Bu evliliğe, tektaşa ve spor ayakkabısına ne diyorsunuz?



Savaş Özbey: Sessiz sedasız evlendiler, sonra da mutluluk pozları paylaştılar. Spor ayakkabı sempatik, tektaş da evliliğin olmazsa olmazı. Elinde Amerikan anahtarı, muslukçu tulumuyla poz verecek değildi ya gelin... Şov gibi gelmedi bana.

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Onur Baştürk: Kadınların tektaşlarını gözümüze sokmasının nedenini gerçekten anlayamıyorum. Neyin zaferi bu? Spor ayakkabı detayı güzel olmuş ama. Farklı en azından.

Ömür Gedik: Şov yapanları çok gördük ama bu evlilikte abartılı bir şey görmedim. Tektaşın kalpli olması hoşuma gitti, gelinlik altına spor ayakkabı da favorim. Gelin ve gelinlik de güzel zaten. Mutluluklar diliyorum.

Orkun Ün: Rahatız mesajı sanki... Bir şov mov hissetmedim ben açıkçası. Şov yapacak olsalar şaşaalı düğün falan yaparlardı.





Hande yaşını göstermiyor

“Aşk-ı Memnu”da Nebahat Çehre’nin canlandırdığı Firdevs karakteri Hande Ataizi’nin oldu. Ataizi, bu rol için çok genç bulundu. ‘Behlül, Firdevs’e âşık olabilir’ yorumları geldi...



Onur Baştürk: Hande genç geldi. Belki de gerçekten senaryo değişecek. Behlül hem Bihter’e hem Firdevs’e âşık olacak.

Ömür Gedik: Hande bence de bu rol için çok genç. Kendisi o kadar iyi bir oyuncu ki makyajla ve yeteneği ile bu yaş farkını hissettirmeyecektir.

Orkun Ün: Sesli güldüm... Hande Ataizi’ye tam uyacak bir rol olduğunu düşünüyorum.

Savaş Özbey: Hande bu rol için genç değil, 49 yaşında. Pekala Bihter yaşında bir kızı olabilir. Ama haklılar, Ataizi çok genç gösteriyor.

