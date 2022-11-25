Acun Ilıcalı kızlarıyla tatilde

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Ailesini Londra’ya götüren ünlü televizyoncu, onlarla birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İTALYAN MODELLE AŞK

Oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı.

İstanbul’a gelen Caccamo, sevgilisiyle öpüştüğü kareyi Instagram’da paylaştı. Tunalı, 2014 yılında evlendiği Hazal Filiz Küçükköse’den 2018’de boşanmış, ardından Yana Mazanova ile ilişki yaşamıştı.

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SAHNEYE MESİR MACUNU YAĞDI

Sinan Akçıl, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte “İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum” deyince öğrenciler sahneye mesir macunu yağdırdı.

Macunlardan birini alıp yiyen Akçıl, “Size helal olsun. Sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son, artık sahneye yöresel ürünler atın” diye espri yaptı.

KLİP YORGUNU

İrem Derici önceki gün Asmalımescit’te objektife yansıdı.

“Çok yorgunum, yeni klibimin çekiminden çıktım” diyen ünlü şarkıcı, sorular üzerine “Çekimler bitti, şimdi kurguya girecek. Onun dışında her şey yolunda” diye konuştu. O sırada bir çocuk Derici’ye “Seni tanıyorum” diye seslendi. Çocuğa “Sözümü kesme, burada röportaj yapıyorum” diye çıkışan şarkıcı, röportajı noktalayarak uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

ROMANTİK AKŞAM

Selim Bayraktar önceki akşam sevgilisi Emel Karaköse ile Tarabya’daki Kıyı Balık’taydı.

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Restoran çıkışı aracına binerken görüntülenen ünlü oyuncu, “Emel’le akşam yemeği yedik, şimdi evimize gidiyoruz” dedi. (Sayit DURMAZ)

SEVİMLİ DOSTUNU KAYBETTİ

Ezgi Mola’nın çok sevdiği köpeği Kuki yaşamını kaybetti.

Büyük üzüntü yaşayan oyuncu, köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada “Selam söyle Suşi’ye! Ben n’apıcam şimdi Kuki” notuyla paylaştı.

KİLOYA DİKAT EDİYORUM

Hazal Kaya, diyetisyen Yeşim Temel Özcan ve Bahar Şamhili Tanju’nun sunduğu “Doğal Olarak” programına konuk oldu.

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İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu, hamilelik sürecinde kilo kontrolüne dikkat ettiğini söyledi: “İlk hamileliğimde çok kilo aldım. Daha rahat hareket edebilmek için kilo verdim. Sezaryenle doğum yapınca dikişler nedeniyle fazla kilo sıkıntı oluyor. Şimdi daha planlı, daha kontrollüyüm"

İLİKLERİME KADAR HİSSEDEREK YAZDIM

Cem Belevi önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Belevi, yeni projeleri sorulunca yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi: “İki sinema filmim var. Birinin çekimlerini bitirdik, şimdi diğerine başlıyoruz. 1 Aralık’ta da yeni şarkım çıkacak. Arabesk tarzında bir şarkı. İliklerime kadar hissederek yazdım, umarım beğenilir.” ( Sayit DURMAZ)