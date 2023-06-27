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Acun Ilıcalı İrlanda yolcusu

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#Acun Ilıcalı#Çağla Altunkaya#İrlanda
Acun Ilıcalı İrlanda yolcusu
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 08:04

Çeşme tatilinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı, yeni aldığı futbol kulübünün toplantısına katılmak üzere İrlanda’ya gideceğini söyledi.

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MOTOSİKLETLE EVE

Çeşme’de tatil yapan Acun Ilıcalı, önceki gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Alaçatı’da görüntülendi. Motosikletiyle evine giderken objektife yansıyan ünlü televizyoncu, basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi.

ÇEŞME’DEN BODRUM’A

Soruları da yanıtlayan Acun Ilıcalı, yoğun programını anlattı: “Birkaç gündür Çeşme’deyim. Bugün önce D Maris’e, oradan Bodrum’a geçeceğim. Ardından İrlanda’ya, takımın toplantısına gideceğim.” Ilıcalı, kısa süre önce İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almıştı. 

Acun Ilıcalı İrlanda yolcusu

Çeşme’de arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayan Acun Ilıcalı, keyifli maçın ardından verdikleri pozları Instagram’da paylaştı.



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#Acun Ilıcalı#Çağla Altunkaya#İrlanda

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