Tüm estetiklerini tek tek saydı: Kaç yaşında olduğumu kimse anlamasın istiyorum

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Geçen sene, 81 yaşında, birçok modeli dünya yıldızı yapan Sports Illustrated’a mayolu poz veren ve tarihe geçen ekranların en ünlü yüzlerinden biri olan sunucu Martha Stewart ise bu konuda artık dürüst davranmaya ve yaptırdığı müdahaleleri inkar etmemeye karar vermiş.

82 yaşındaki ünlü sunucu ve yaşam tarzı gurusu Martha Stewart, kendi adını taşıyan programda halkın görünüşüne olan takıntısına değindi. Televizyon yıldızlığından milyarderliğe ulaşmış ilk isimlerden olan Stewart, tek derdinin zarif bir şekilde yaşlanmak olduğunu söyledi.

Ancak bu konuda biraz yardım aldığını da itiraf etti. 82 yaşındaki yıldız isim "İnternette bir selfie'mi gördüklerinde herkes konuşmaya başlıyor. Yüzümü gerdirmem, kime yaptırdığım, ne zaman yaptırdığım ve fotoğrafta ne kadar rötuş olduğu hakkında çok fazla yorum alıyorum” dedi.

82 yaşındaki Martha Stewart geçen yıl ünlü dergi Sports Illustrated’ın mayo sayısının kapağında yer alan en yaşlı model olarak tarihe geçmişti

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Sonra da bu konuda artık dürüst davranacağını söyleyerek “Bu konuda herkesin merakını gidereyim” diyerek yaptırdığı estetik müdahaleleri tek tek saydı. Düzenli olarak botoks, dolgu ve cilt sıkılaştırma gibi uygulamalar yaptırdığını anlatan Martha Stewart gençliğini korumasını ve 82 yaşında hâlâ hem internette hem de ekranlarda bir yıldız gibi görünmesini sağlayanın aldığı bu kozmetik müdahaleler olduğunu itiraf etti.

82 yaşındaki Stewart son yıllarda sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı pozlarla ve ilerlemiş yaşına rağmen koruduğu formu ve genç görüntüsüyle dikkat çekiyor: Bu yüzden de sürekli olarak estetik müdahalalerle ilgili sorular alıyor

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Programına davet ettiği estetik cerrah da Martha Stewart’a bakarak, gençlik ışıltısının sırrının yanaklarına dolgu, çenesine ve boynuna kas gevşetici enjeksiyonlar ve birden fazla cilt sıkılaştırıcı cihaz kullanımı da dahil olmak üzere farklı prosedürlerin bir kombinasyonu olduğunu ortaya çıkardı.

1967’den beri düzenli olarak cilt bakımı yaptırmayı da asla ihmal etmediğini söyleyen yıldız isim elbette formunu korumak için yediklerine çok dikkat ettiğini ve egzersizi ana önceliği olarak tuttuğunu da söylüyor.

Görenlerin yaşına inanmakta zorlandığı yıldız isim hangi estetik müdahaleleri yaptırdığını saydı ve yaşını göstermek istemediğini itiraf etti... Ancak Stewart hâlâ hiçbir zaman bıçak altına yatmadığını söylüyor

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82 yaşındaki Stewart, "Yaş ve yaşlanmak hakkında çok fazla düşünmüyorum ama yaşımı hiç göstermek istemiyorum" itirafında bulundu. Ve bu sebeple yaptırdığı işlemler için de "İşte bu yüzden gerçekten çok çalışıyorum." dedi.

Cildi yaşlanmasın diye güneşten kaçındığını ve asla güneş koruyucu kullanmadan dışarı çıkmadığını söyleyen Martha Stewart, estetik müdahaleler yaptırsa da asla bıçak altına yatmadığını ve estetik amaçlı ameliyat geçirmediğini söylüyor.

“Hiçbir zaman estetik ameliyat olmadım" diyen Stewart "Bunu kesinlikle söyleyebilirsiniz. Yüzümde, boynumda ya da sırtımda bıçak yok" sözleriyle 82 yaşında hâlâ koruduğu genç ve bakımlı görüntünün bıçaksız elde edildiği konusunda ısrarcı…

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