7 yıllık aşk bitti... Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı

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Önceki gün Etiler’deki Beca’da arkadaşlarıyla buluşan Bige Önal, çıkışta 7 yıl aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ayrıldık, hassas bir dönemdeyiz. Her zaman benim için çok önemli birisi. Ama olmadı, anlaşamadık.” (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KENDİSİNİ OYNADI

Defne Samyeli, Mahsun Kırmızıgül’ün merakla beklenen filmi “Prestij Meselesi”nde rol aldı.

Mahsun Kırmızıgül, filminin kadrosunda, Özcan Deniz ve Haluk Levent’le birlikte çıktıkları ilk televizyon programının sunucusu olan Defne Samyeli’ye de rol verdi. Kendisini canlandırdığı yapımla 90’lı yıllara dönen Samyeli, anılara yolculuk ettiğini ve keyifli bir nostalji yaşadığını söyledi.

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REKLAMA İHTİYACIMIZ YOK

Altın 61 Ödülleri Töreni’nde ödül alan Hasan Can Kaya, geceye yeni imajıyla katıldı.

Hadise’yle aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelen komedyen, haberleri yalanladı: “Benim ve Hadise’nin reklama ihtiyacımız yok. Bu, haberi yapan arkadaşların mesai için uydurdukları bir konu.”Saçı ve sakalını kesen Hasan Can Kaya, yeni imajıyla dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

BU HABERLERDEN BIKMADINIZ MI?

Ebru Şallı ile evli olan Uğur Akkuş önceki akşam Bebek Otel çıkışı değeri yaklaşık 8 milyon TL değerindeki Rolls Royce marka yeni aracına binerken görüntülendi.

Akkuş, eski eşi Gonca Derin’den olan çocuklarına nafaka ödemediği iddiaları hakkında “Bu yalan haberlerden bıkmadınız mı hâlâ” dedi. Bu arada Gonca Derin’in önceki akşam polisle Akkuş’un evine giderek haciz işlemleri başlattığı iddia edildi. (Sayit DURMAZ)

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SERDAR BEY YAKINDOSTUM

Birce Akalay önceki akşam üniversite öğrencilerinin düzenlediği bir ödül törenine katıldı.

Oyuncu, iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: “Serdar Bilgili, çok yakından tanıdığım dostum. Anlıyorum yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Ama çok kızgınım, bu o kadar basit bir şey değil. Hepimizin bir ailesi var.” (Sayit DURMAZ)

BERDAN İLK HAFTA ELENİR

Survivor yarışması için Dominik’e gitmeye hazırlanan Berdan Mardini, önceki gün Beşiktaş Mövenpick Hotel’deki veda yemeğine katıldı.

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Şarkıcı, “Beni orada ne açlık ne de zor şartlar zorlar. Tek rahatsız olacağım konu kulis ve dedikodular” dedi. Şafak Sezer de “Umarım finale kadar gidersin. Ama iddia ediyorum Berdan ilk hafta elenir” iddiasında bulundu. Mardini ise arkadaşına şöyle karşılık verdi: “Hodri meydan... Yüklenirsem finali yüzde 90 görürüm.” (Behlül AYDIN)

DANS ETTİREN OMLET

Irmak Ünal, çocuklarıyla beraber Bali’ye taşınmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bikinili pozlarını da beğeniye sunmaya devam ediyor. Ünel önceki gün dans edip omlet yaptığı anları Instagram’ın Hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı.

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KÜÇÜK YOLCULUKLAR

Aslıhan Gürbüz-İsmail Hacıoğlu aşkı son sürat devam ediyor.

Gürbüz, sevgilisiyle çıktığı yolculuktan bir kareyi Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafın altına da şöyle yazdı: “Ona küçük yolculuklar verin.”

KAR TATİLİ HAZIRLIĞI

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz önceki gün Akmerkez’deydi.

Çift, kar tatili için mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Kartalkaya’ya tatile gideceklerini belirten Erdeniz, “İlk kez geçen sene kaydık, çok hoşumuza gitti. Favorim snowboard” dedi. (Behlül AYDIN)

KEDİSİNE MAMA BULAMADI

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Yıldız Tilbe önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Objektiflere poz veren ünlü sanatçı, “Kedim için mama almaya gelmiştim, yokmuş. Bir daha da gelmeyecekmiş o mamalardan, üzüldüm” dedi. “O Ses Türkiye”nin yılbaşı programına KÖFN ile yaptığı düetle ses getiren Tilbe, “Grupla başka bir proje olur mu?” sorusuna “İnşallah, konuşuyoruz. Umarım yaparız” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)





