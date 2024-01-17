8 çocuklu ünlü oyuncu dara düştü... Süper lüks malikanesini satıyor… Hem de 10 milyon indirimli!

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Hollywood’un son yıllarda adından en çok söz ettiren isimlerinden Alec Baldwin, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir görüntü çizse de aslında arka planda pek de iyi olduğu söylenemez. Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurup öldürmesinin ardından çekilen bu fotoğraf aylarca manşetleri süslemişti

SETTE GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ekim 2021'de meydana gelen trajik olayda Baldwin hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünü oynadığı Rust adındaki filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdü.

Sette kullanılan silahlardan birinin Alec Baldwin’in elinde kazayla ateş alması sonucunda 42 yaşındaki Halyna Hutchins feci şekilde öldü. Yaşananlar aylarca konuşuldu hatta son 2 yıldır da konuşulmaya devam ediyor. Sette yaşanan bu trajedi sonrasında Alec Baldwin filmi tammalasa da vizyona sokamadı... Çok büyük maddi kayıp yaşayan usta aktör mahkemeler ve tazminatlar için de milyonlar harcamak zorunda kaldı

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SAYISIZ DAVA GÖRÜLDÜ, HEPSİNDEN AKLANDI AMA…

Bir anda katil olan Baldwin, Hutchins'in aile üyeleri ve diğer "Rust" ekibi üyeleri tarafından vurulma olayıyla bağlantılı olarak çok sayıda hukuk davasıyla karşı karşıya kaldı. Ocak 2023'te iki kez kasıtsız adam öldürmekle suçlandı. Bu suçlamalar birkaç ay sonra düşürüldü. Usta aktör Ocak 2024 itibariyle artık herhangi bir cezai bir suçlamayla karşı karşıya değil.

Olayın yaşandığı günlerde bolca gözyaşı döken ve ekranlarda yaşananları anlatan Baldwin artık 7 çocuklu hayatına geri döndü. Usta aktör bu kez de zenginlerin uğrak yeri olarak bilinen New York yakınlarındaki Hamptons’da bulunan saray yavrusu evinin satışıyla gündemde.

İkinci eşiyle 10 yıl içinde 7 çocuk sahibi olan Baldwin yaşananların ardından kariyeri hızla düşüşe geçince dara düştü... Şimdi ise saray yavrusu gibi evini satabilmek için çırpınıyor

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EVİNİ SATMAK İÇİN VİDEO ÇEKTİ: SEN EMLAKÇI MISIN?

Daha doğrusu evini satabilmek için bir video çekip tıpkı bir emlakçı gibi uğraşmasıyla… bir dönüm arazi üzerinde bulunan 7 odalı bu muhteşem evi 1996’da oldukça uygun bir fiyata satın alan oyuncu 2022’den beri satmaya çalışıyor.

İlk satış fiyatı 29 milyon dolar olan evin fiyatı şimdi 10 milyon indirimle 19 milyon dolar oldu. Üstelik Alec Baldwin YouTuba’a yüklenen videoyla evinin pazarlama ve satış işlerini de kendi üstlenmiş gibi reklam yapıyor. Bunu gören hayranları ise hem şaşkın hem de usta aktörün yaptığı şeyi eleştiri yağmuruna tuttular. Alec Baldwin Hamptons'daki bu muhteşem evini 19 milyon dolara satmaya çalışıyor... Ev ilk satışa çıktığında değeri 29 milyon dolardı...

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7 ÇOCUĞUNA BAKIYOR, İŞLERİ ELİNDEN GİDİYOR…

Usta oyuncu Rust filmini, setinde meydana gelen trajik kazadan sonra çekimleri dursa da bitirip gösterime sokmaya çalışıyor. Film yüzünden yatırdığı bütün parayı kaybeden Alec Baldwin bir yandan da yaşananlar yüzünden çok yüklü miktarda tazminatlar ödemek zorunda kalmıştı.

Verdiği son röportajlardan birinde işlerini birer birer kaybettiğini ve yeni teklifler alamadığını itiraf eden Baldwin’in kariyeri artık bitme noktasında görülüyor. Yine de bunu kabul etmeyen Alec Baldwin’in evini kendi çektiği videoyla satmaya çalışması da bu çaresizliğine kanıt sayıldı. Baldwin, evin satışı için hazırlanan videoyu kendisi çekti... Bu davranışı da epey tuhaf bulundu ve eleştirildi: Hayranları bir Hollywood yıldızının evini satabilmek uğruna böyle bir şey yapamayacağını söylerken Baldwin'in kariyerinin çoktan bittiğini savundular

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Gözden Kaçmasın Ünlü çift 7 çocuklu hayatlarını bir televizyon şovuna çevirecek: Artık başka çaremiz kalmadı Haberi görüntüle

HANGİ HOLLYWOOD YILDIZI EVİNİ SATMAK İÇİN VİDEO ÇEKER Kİ!

“Siz hiçbir Hollywood yıldızının ev satmak için bunu yaptığını gördünüz mü?” diyen hayranları ünlü oyuncuyu yerden yere vurdu. Alec Baldwin evin tanıtım videosunda orayı ne kadar sevdiğini ve geçirdiği güzel günleri anlatıyor.

"Evini o kadar çok seviyor ki, bir kadını öldürdüğü ve ölmekte olan kariyeriyle uğraşırken çalışmayan karısını, yedi çocuğunu ve artan yasal masraflarını finanse etmek için satmak zorunda kalıyor" diye yazan bir başka hayranı da Baldwin’in kariyerinin ölmekte olmadığını, çoktan öldüğünü yazdı. Videoda evin çevresini gezen ve orayı ne kadar sevidiğini anlatan Alec Baldwin'in hem filminin batması hem de yasal masrafları yüzünden zorlandığı, üstüne bir de eşinin çalışmamasıyla birlikte 7 küçük çocuğuna artık bakamayacak noktaya bile geleceği iddia edildi

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ART ARDA 7 ÇOCUK ONU TÜKETTİ

Bir yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin’le 2012’de evlenen Alec Baldwin’in bu evlilikten tam 7 çocuğu oldu. Sık sık en büyüğü 10 en küçüğü ise 1 yaşında olan çocuklarıyla gündeme gelen Alec Baldwin mutlu ancak kalabalık ve idare edilmesi zor bir hayatları olduğundan bahsediyordu.

Usta aktör geçtiğimiz aylarda hayatlarını bir reality şova çevirmek için harekete geçtiklerini, bu şov için de kendilerine kanal aradıklarını itiraf etmişti. 7 çocuklarını büyüttükleri kaos dolu ama eğlenceli ev hayatlarının izleyici çekeceğini düşünen usta oyuncu bir yandan da buna mecbur kaldığını itiraf etti. Alec Baldwin yakın tarihli bir röportajında Rust setinde yaşananlardan sonra artık iş teklifleri almamaya başladığını itiraf etmişti

HAYATLARINI TELEVİZYON ŞOVU YAPMAK İSTİYORLAR

Çok çocuklu hayatları yüzünden işe gitmeye vakit bulamadığını, evden ayrılamadığını ve bu şekilde evden çalışmasının da mümkün olmadığını söyleyen Baldwin bu yüzden reality şov fikrinde karar kıldıklarını açıklamıştı.

Son ev satış videosunu görenler ise Alec Baldwin’in tüm bu hamlelerinin aslında büyük bir krizin içinde olduğu ve artık hayatını idame ettiremediğinin kanıtı olduğunu söylüyor.

İkinci evliliğinden 7 küçük çocuğu olan Baldwin'in ilk kızı Ireland Baldwin geçen mayısta anne olup usta aktörü dede yapmıştı: Baldwin'in en küçük çocuğuyla torunu arasında sadece 7 ay var...

PEŞ PEŞE HEM BABA HEM DEDE OLDU

65 yaşındaki Alec Baldwin’in 39 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin’den 10 yaşındaki Carmen, 8 yaşındaki Rafael, 7 yaşındaki Leonardo, 5 yaşındaki Romeo, 3 yaşındaki Eduardo, 2 yaşındaki Lucia ve 1 yaşındaki Ilaria dışında bir çocuğu daha var: Kim Basinger’la olan evliliğinden doğan ilk kızı Ireland Baldwin.

Ireland Baldwin geçen yıl mayıs ayında bir kız çocuk dünyaya getirmişti. Yani Alec Baldwin hem 8 çocuklu bir baba hem de artık bir dede. Üstelik ünlü aktörün en küçük çocuğu ve torunu arasında da sadece 7 ay var!