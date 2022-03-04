67 yaşındaki Akrep Nalan'dan acı haber... Bodrum'da hayatını kaybetti!

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Haberi menajer Özgür Aras, Instagram hesabından duyurdu:

"Ahh be... Akrep Nalan! Huzurla uyu" notu ile duyurdu.

Aras, Akrep Nalan'ın nefes darlığı nedeniyle Bodrum'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan 67 yaşındaydı...

'AMBULANS ÇAĞIRDIM AMA...'

Akrep Nalan'ın 2. Sayfa programına telefonla bağlanan komşusu Özlem Oprak, sanatçının son anlarını anlattı:

"Sabah saatlerinde fenalaştı. Ambulansı çağırdım ancak gelene kadar vefat etti. Eşini dostuna haber verdim ama vefat etmişti. Saat 08.00 gibi... Çok üzgünüz, sevenlerinin başı sağolsun. Nurlarda yatsın inşallah."



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Dostlarından taziye mesajları...

Melek Baykal:

Sevgili değerli akrep Nalan’ı kaybetmişiz. Mekânın cennet olsun. Kadife sesli kadın…

Huzur içinde uyu

Ebru Destan:

Akrep Nalanımızı kaybettik. Nurlar içinde yatsın... Çok tatlı birisiydi ah Nalan ablam!

Mesut Yar:

İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Aşina sesi hep kulaklarımızda kalacak…