50'den fazla kadın ünlü oyuncuyu taciz ve tecavüzle suçlamıştı: Biri beni öldürecek diye evden çıkamıyorum!

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#MeToo hareketiyle birlikte başlayan bu türlü suçlamalar içinde en çok dikkat çeken ve herkesi en çok şaşırtan davalardan biri yaşandı.

Uzun yıllar başrolünü oynadığı The Cosby Show (Cosby Ailesi) dizisindeki rolüyle "Amerika'nın babası" unvanını kazanan 5 çocuk babası 86 yaşındaki yıldız isim 1960'ların ortasından başlayarak çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanmıştı.

#MeToo hareketiyle birlikte başlayan taciz ve tecavüz davaları arasında en şoke edici olanlardan biri Bill Cosby'ninki olmuştu: Ünlü oyuncu 1960'lardan başlayarak sayısız kadını taciz etmekten ve tecavüzden hüküm giydi

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2018'de bu suçları yüzünden hapse giren Bill Cosby’yi ABD yüksek mahkemesi yargılama sırasındaki teknik yanlışlardan kaynaklı olarak hakkındaki hükmü bozarak 2021’de hapisten çıkardı.

Cosby'nin serbest bırakılması kamuoyunda büyük tepki çekmiş, karar tecavüze uğrayan ve tecavüzcüsüyle yüzleşen kadınların hukuk mücadelesine büyük bir darbe olarak nitelendirilmişti. Hapisten çıktığı 2021’den beri evinden pek ayrılmayan Bill Cosby yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Bill Cosby ABD'nin en ünlü yüzlerinden ve en sevilen komedyenlerinden biriydi... Uzun yıllara yayılan başarılı kariyeri hakkındaki, kendisinin de kabul etmek zorunda kaldığı suçlamalar yüzünden yerle bir oldu

Efsanevi komedyen ve bir zamanlar tecavüz hükümlüsü Bill Cosby'nin, dengesiz bir yabancının şöhrete ulaşmak için kendisine saldıracağı korkusuyla yaşadığı bildirilirken, basın temsilcisi Cosby ve eşinin "kendi evlerinde mahkum" olduklarını hissettiklerini iddia etti.

Coby'nin 60 yıllık karısı Camilla tüm yaşananlara rağmen kocasına destek olmaya devam etti

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Bill Cosby, suçlarına rağmen yıllardır özgür bir adam olarak yaşasa da öyle hissetmediğini söylüyor. Cosby'nin temsilcisi Andrew Wyatt’ın basına yolladığı açıklamada Cosby'nin "hayatından endişe ettiğini" ve ünlü olmak için birilerinin kendisine suikast düzenleyeceği şüphesiyle evden çıkmayı reddettiğini söyledi.

Wyatt, Cosby'nin 2021'de "serbest bırakıldıktan sonra zayıf düştüğünü", ancak adaletle kısa süreli mücadelesinden sonra hızla toparlandığını iddia etti. Wyatt, Cosby'nin eşi Camille ile birlikte eve döndükten sonra hemen kilo almaya başladığını ve 60 yıllık eşi Camille’nin ona çok iyi baktığını söylüyor.

60 yıllık evli, 5 çocuk babası ve televizyon ekranlarının en sevilen ismi Bill Cosby, Cosby Ailesi dizisi sayesinde "Amerika'nın babası" diye anılıyordu

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Bill Cosby’nin yargınlanma ve hapishane sürecinde sağlığının çok bozulduğu hatta kör olduğu iddia edilmişti. Oysa ünlü oyuncunun sağlığının çok yerinde olduğu, tek derdinin evinden çıkamamak olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu.

Mahkeme süreci ve hapishanede geçirdiği süre boyunca sağlığının çok bozuk olduğu ve ölümün kıyısında yaşadığı söylenen Bill Cosby'nin sağlığının yaşına rağmen son derece iyi olduğu da böylece ortaya çıktı

Wyatt, Cosby'yi "şöhret için" öldürmek isteyen ilgi avcılarının yanı sıra, Cosby'nin 60'tan fazla kurbanının ailesinden birinin de çiftin peşine düşebileceğini öne sürerek müvekkili hakkında şunları söyledi: "Nasıl bir dünyada yaşadıklarını biliyor. ... Kim bilir ona, karısına, kızlarına ya da torunlarına neler söylediler ve neler yaptılar…"